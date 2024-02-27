漂流獲救直立板漢：按「上帝聲音」小便取暖

59歲張先生昨晚仍留院將軍澳醫院，他接受本報記者訪問憶述，當時划了至少一小時直立板，仍無法返回岸上，當知道「扒（划）唔返去」，內心「好驚、好慌」，便選擇游水返岸，現在回想認為自己決定錯誤，因為游泳令體力消耗得更快，更弄丟直立板槳和手機。

張先生夫婦均為基督徒，張先生是香港人，張太是深圳人，育有3名子女。張太說，事發當日夫婦在深圳度假，丈夫喜歡探險、行山、水上運動，考取了健身教練資格，又曾騎單車到西藏拉薩，非常熟悉當日下水處的海况，亦已在該處海面玩水上活動10多年，但「常在海邊走，哪有不濕鞋」，或許當日北風太強烈導致今次事故。

張太說丈夫平時玩直立板只會玩兩小時，當日身穿泳衣及泳褲，中午約12時落水，一般下午2時便上岸，但她等到近4時才收到丈夫視像通話。

通話沒向妻求助 妻感不妥報警

那時丈夫仍在海上，沒有求救，只說快回來了，但張太說看得出丈夫表情緊張，知道他有不妥，便叫他分享實時位置。電話掛斷後，張太並未收到丈夫的實時位置，便連忙向公安求助，同晚再叫身在香港的兒子報警。

張太引述丈夫說，掛斷電話後，丈夫選擇游泳返回岸邊，手機卻跌落海，且不知自己被海浪冲到何處。她說丈夫隨水漂浮，飢寒交迫，聽到上帝的聲音提醒他可以透過小便的熱能暫時暖身，雖然他當日早上只吃了兩片麵包及喝了一杯咖啡，但為了取暖，他仍努力小便，讓皮膚得到暫時的溫暖。

曾見疑似搜索無人機 被風吹上岸獲救

張太又說，當晚丈夫曾見到懷疑搜索用的無人機及船舶，但天色太黑，救援人員似乎沒有發現他。後來丈夫被冲近岸邊，但他不敢強行上岸，怕被礁石割傷更危險，此時丈夫聽到一把聲音對他說「不要怕」，隨後有一陣風將丈夫吹上岸，自行登上高流灣獲救。