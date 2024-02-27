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港聞

港聞二

男警告同袍性騷擾 警務處申訟費指案件無聊

【明報專訊】已婚男警員指控曾共事的「老差骨」性騷擾，指他營造敵視他的工作環境、說出帶有色情與冒犯其家人的說話等。男警入稟控告該警員及警務處，其後申請終止針對警方的法律程序。警務處一方昨在區院申請訟費時指案件僅是兩人吵架，不屬性騷擾。申索人力陳，刑事恐嚇等罪行旨在懲處對罵時用上不當字眼的行為，要求當事人負責任。案件押後至5月25日頒下訟費裁決。

申索人為警員吳漢生（音譯），答辯人為高級警員林文龍（音譯），以及由律政司代表的警務處。根據入稟狀，申索人原要求警隊以捐款予「團結香港基金」或「警隊福利基金」共16萬元的形式抵償責任，另要求林賠償16萬元。

申索人撤控警務處

警務處一方昨提出訟費申請，指本案申索具惡意，且瑣碎無聊，申索人與答辯人的關係是重要背景，兩人向來「撈亂骨頭」，見面吵架。其間林稱「你老婆畀我×」，用意是侮辱申索人，非性騷擾，就算有性騷擾，警方亦採取合理措施，接收內部投訴後展開調查。

沒有律師代表的申索人反駁，涉事字眼屬性騷擾。法官梁國安表示，類似字眼可以構成性騷擾，「但你都承認咗鬧人、互相責罵嘅情况」，市井之徒亦以這些常用俚語辱罵別人；申索人指出，林用字提及與申索人有性關係的妻子，不是慣用的粗言穢語。法官押後至5月25日判決。

【案件編號：DCEO 7/23】

相關字詞﹕區域法院 訟費 警務處 警員 性騷擾

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