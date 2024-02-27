男警告同袍性騷擾 警務處申訟費指案件無聊

申索人為警員吳漢生（音譯），答辯人為高級警員林文龍（音譯），以及由律政司代表的警務處。根據入稟狀，申索人原要求警隊以捐款予「團結香港基金」或「警隊福利基金」共16萬元的形式抵償責任，另要求林賠償16萬元。

申索人撤控警務處

警務處一方昨提出訟費申請，指本案申索具惡意，且瑣碎無聊，申索人與答辯人的關係是重要背景，兩人向來「撈亂骨頭」，見面吵架。其間林稱「你老婆畀我×」，用意是侮辱申索人，非性騷擾，就算有性騷擾，警方亦採取合理措施，接收內部投訴後展開調查。

沒有律師代表的申索人反駁，涉事字眼屬性騷擾。法官梁國安表示，類似字眼可以構成性騷擾，「但你都承認咗鬧人、互相責罵嘅情况」，市井之徒亦以這些常用俚語辱罵別人；申索人指出，林用字提及與申索人有性關係的妻子，不是慣用的粗言穢語。法官押後至5月25日判決。

【案件編號：DCEO 7/23】