陳：黎還押無改編採方針 作風強勢續依黎指示

陳：黎政見影響報道角度 質疑8．31警涉過分武力

控方展示《蘋果》在2019年9月1日的頭版報道〈港鐵大搜捕釀元朗恐襲2.0 速龍無差別毆打市民〉（見表），內容關於前一天8．31太子站事件。陳沛敏稱報道的角度是質疑警方當晚或涉使用過分武力，黎智英認為「警暴呢樣嘢違反公義」，其政見「可以話有」影響報道的角度。

71衝立會 黎囑做多啲示威者心聲

控方續舉例，2020年7月1日國安法生效翌日刊出的頭版報道〈惡法生效 兩制蓋棺 泛民7．1繼續抗爭〉，陳指標題是根據黎覺得國安法破壞一國兩制和損害法治的立場擬定，黎一向會「指示我哋報道嘅時候，點樣反映番佢個睇法」。法官李運騰詢問整體而言，黎對《蘋果》編採政策有多大影響力，陳沛敏稱若黎很重視該則新聞，「會好明確咁指示話做到最大」，例如對於七一衝擊立法會事件，曾叮囑「做多啲示威者心聲」。

陳認同民主 但黎做法有保留

另外，控方圍繞黎智英2020年8月被捕後的情况提問。8月13日《蘋果》頭版報道〈黎智英羈留室感悟 「坐監都揀呢條路」〉，黎訪問中表達在羈留室的感悟時稱，「將來瞓喺監獄，whatever（無論如何），我都係會揀呢條路」。控方關注黎有否指示《蘋果》改變編採方向，陳稱沒有。至於陳是否根據黎的觀點管理《蘋果》，陳表示「基本上係」，並解釋因「佢係老闆啦，同埋佢都係比較強勢嘅作風」，一直堅持其做法正確。陳認同黎一些宏觀或基本價值觀，如民主自由，但若說到一些具體做法、路線，「我又唔覺得我會每次都認同」。

黎不滿國際組報道批判特朗普

陳稱同事受壓按要求調整

根據10月16日「English News」群組通信紀錄，張劍虹形容台灣《蘋果》發布的5個有關拜登的獨家報道「精彩」。陳稱一系列報道均對拜登持反對立場。控方問港蘋以何角度報道拜登新聞，陳憶述黎曾批評國際組同事，不滿報道太跟從《紐約時報》和有線電視新聞網（CNN），對特朗普較批判，但對拜登和其家人的醜聞就「唔夠做得大」。

陳稱她審閱報道後向國際組了解，得悉美國的社交媒體或小型媒體有拜登醜聞的報道，但「唔係好conclusive（令人信服）」，她以此向張劍虹解釋，「不過國際版同事都會感覺到壓力」而因應黎的要求調整，但她認為整體而言「都係跟番個新聞原則做」。

黎還押後 陳授意刊聲明

黎在同年12月起還押，《蘋果》在同月4日頭版發布聲明〈《蘋果日報》告讀者書：我們不會認命〉，陳沛敏庭上確認她授意刊登該聲明，因她覺得在黎還押後，外界關注《蘋果》會否繼續營運，「我覺得要有個表態」，但她不記得是親自撰文還是安排員工撰寫。

翌日《蘋果》再刊登報道〈黎智英：無畏無懼 繼續戰鬥 子送《蘋果》 懲教退回〉，文中引述黎仍鼓勵《蘋果》同事及讀者要「無畏無懼」、「繼續戰鬥」，陳沛敏表示該些字句應是探訪黎的人引述黎的說話，她後來親自探望黎兩三次，黎亦無要求《蘋果》改變編採政策，「我記得佢有話同啲同事講撐住」。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）