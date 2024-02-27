陳：黎還押無改編採方針 作風強勢續依黎指示

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案昨第32日審訊，時任《蘋果》副社長陳沛敏繼續作供。陳表示2020年8月黎被捕至12月還押期間都無指示《蘋果》改變編採方針，陳繼續按其觀點行事，因黎是老闆，作風亦較強勢，會堅持其做法正確。陳又指黎曾不滿國際組同事報道當時參選美國總統的拜登負面新聞篇幅不夠多，雖然她曾向上司張劍虹解釋，但她觀察到同事仍感壓力而調整新聞內容。
陳：黎政見影響報道角度 質疑8．31警涉過分武力
控方展示《蘋果》在2019年9月1日的頭版報道〈港鐵大搜捕釀元朗恐襲2.0 速龍無差別毆打市民〉（見表），內容關於前一天8．31太子站事件。陳沛敏稱報道的角度是質疑警方當晚或涉使用過分武力，黎智英認為「警暴呢樣嘢違反公義」，其政見「可以話有」影響報道的角度。
71衝立會 黎囑做多啲示威者心聲
控方續舉例，2020年7月1日國安法生效翌日刊出的頭版報道〈惡法生效 兩制蓋棺 泛民7．1繼續抗爭〉，陳指標題是根據黎覺得國安法破壞一國兩制和損害法治的立場擬定，黎一向會「指示我哋報道嘅時候，點樣反映番佢個睇法」。法官李運騰詢問整體而言，黎對《蘋果》編採政策有多大影響力，陳沛敏稱若黎很重視該則新聞，「會好明確咁指示話做到最大」，例如對於七一衝擊立法會事件，曾叮囑「做多啲示威者心聲」。
陳認同民主 但黎做法有保留
另外，控方圍繞黎智英2020年8月被捕後的情况提問。8月13日《蘋果》頭版報道〈黎智英羈留室感悟 「坐監都揀呢條路」〉，黎訪問中表達在羈留室的感悟時稱，「將來瞓喺監獄，whatever（無論如何），我都係會揀呢條路」。控方關注黎有否指示《蘋果》改變編採方向，陳稱沒有。至於陳是否根據黎的觀點管理《蘋果》，陳表示「基本上係」，並解釋因「佢係老闆啦，同埋佢都係比較強勢嘅作風」，一直堅持其做法正確。陳認同黎一些宏觀或基本價值觀，如民主自由，但若說到一些具體做法、路線，「我又唔覺得我會每次都認同」。
黎不滿國際組報道批判特朗普
陳稱同事受壓按要求調整
根據10月16日「English News」群組通信紀錄，張劍虹形容台灣《蘋果》發布的5個有關拜登的獨家報道「精彩」。陳稱一系列報道均對拜登持反對立場。控方問港蘋以何角度報道拜登新聞，陳憶述黎曾批評國際組同事，不滿報道太跟從《紐約時報》和有線電視新聞網（CNN），對特朗普較批判，但對拜登和其家人的醜聞就「唔夠做得大」。
陳稱她審閱報道後向國際組了解，得悉美國的社交媒體或小型媒體有拜登醜聞的報道，但「唔係好conclusive（令人信服）」，她以此向張劍虹解釋，「不過國際版同事都會感覺到壓力」而因應黎的要求調整，但她認為整體而言「都係跟番個新聞原則做」。
黎還押後 陳授意刊聲明
黎在同年12月起還押，《蘋果》在同月4日頭版發布聲明〈《蘋果日報》告讀者書：我們不會認命〉，陳沛敏庭上確認她授意刊登該聲明，因她覺得在黎還押後，外界關注《蘋果》會否繼續營運，「我覺得要有個表態」，但她不記得是親自撰文還是安排員工撰寫。
翌日《蘋果》再刊登報道〈黎智英：無畏無懼 繼續戰鬥 子送《蘋果》 懲教退回〉，文中引述黎仍鼓勵《蘋果》同事及讀者要「無畏無懼」、「繼續戰鬥」，陳沛敏表示該些字句應是探訪黎的人引述黎的說話，她後來親自探望黎兩三次，黎亦無要求《蘋果》改變編採政策，「我記得佢有話同啲同事講撐住」。