被問戶主已死怎家訪 房署主任稱不太記得 否認虛報紀錄 跟一般程序

被告李碧琪（51歲）被控約於2020年11月至2021年12月期間，意圖欺騙其主事人而使用一份房屋署「外展房屋管理系統」的紀錄，以及在要項上載有虛假、錯誤或欠妥的陳述，即被告已到東涌滿東邨滿康樓19個單位進行兩年一度的家訪，明知意圖用以誤導房屋署。

控方將傳召18戶主作供

控方透露除傳召房署職員外，另將傳召18名租戶作供。至於該名已過身的租戶，控方會傳召他的胞姊作供。另外承認事實提及，被告於1996年入職為房屋事務主任，案發時隸屬離島區屋邨租約事務小組。

房屋事務經理盧潔霜供稱，房署會透過內部電郵通知職員有關家訪的違規例子，包括家訪時間少於一分鐘、沒有進入租戶單位、沒有核實租戶身分，以及報稱完成家訪，但其實租戶已過世等。辯方指出，由於疫情期間租戶抗拒職員入屋，故房署容許職員在門外家訪，但盧表示政策沒有這樣安排。

辯稱疫下可門外家訪

經理：政策沒這安排

房屋事務副經理吳鈺明供稱，案發時她是被告的直屬上司，當時小組內成員各有分工，例如被告負責滿康樓家訪。吳又稱，下屬每次完成家訪後要在當日內將結果上傳給吳，她會每隔3個月「突擊」覆檢下屬已完成的家訪對象，檢查家訪結果是否一致。

吳續稱，2021年12月，房署接到通知指一名滿東邨滿康樓的租戶同年9月14日過世，但有房屋事務主任於同月29日完成家訪。吳的上司覺得奇怪，指示吳詢問負責滿康樓家訪的被告，吳遂問被告「點解有人死咗，又可以做家訪嘅」，被告回覆「唔係好記得」，稱自己是根據房署一般程序家訪。審訊今續。

【案件編號：WKCC 3508/23】