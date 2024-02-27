明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

被問戶主已死怎家訪 房署主任稱不太記得 否認虛報紀錄 跟一般程序

【明報專訊】房屋署執行家訪政策以打擊濫用公屋，一名房屋事務主任涉訛稱自己到東涌滿東邨19個單位家訪，惟家訪紀錄被發現有問題，事後被控19項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。她否認全部控罪，昨日在西九龍裁判法院受審。被告的上司供稱，2021年有人揭發被告聲稱已家訪的租戶其實早已過身，當時她質疑被告「點解有人死咗，又可以做家訪嘅」，被告回覆「唔係好記得」，並稱自己是根據房署一般程序做家訪。

被告李碧琪（51歲）被控約於2020年11月至2021年12月期間，意圖欺騙其主事人而使用一份房屋署「外展房屋管理系統」的紀錄，以及在要項上載有虛假、錯誤或欠妥的陳述，即被告已到東涌滿東邨滿康樓19個單位進行兩年一度的家訪，明知意圖用以誤導房屋署。

控方將傳召18戶主作供

控方透露除傳召房署職員外，另將傳召18名租戶作供。至於該名已過身的租戶，控方會傳召他的胞姊作供。另外承認事實提及，被告於1996年入職為房屋事務主任，案發時隸屬離島區屋邨租約事務小組。

房屋事務經理盧潔霜供稱，房署會透過內部電郵通知職員有關家訪的違規例子，包括家訪時間少於一分鐘、沒有進入租戶單位、沒有核實租戶身分，以及報稱完成家訪，但其實租戶已過世等。辯方指出，由於疫情期間租戶抗拒職員入屋，故房署容許職員在門外家訪，但盧表示政策沒有這樣安排。

辯稱疫下可門外家訪

經理：政策沒這安排

房屋事務副經理吳鈺明供稱，案發時她是被告的直屬上司，當時小組內成員各有分工，例如被告負責滿康樓家訪。吳又稱，下屬每次完成家訪後要在當日內將結果上傳給吳，她會每隔3個月「突擊」覆檢下屬已完成的家訪對象，檢查家訪結果是否一致。

吳續稱，2021年12月，房署接到通知指一名滿東邨滿康樓的租戶同年9月14日過世，但有房屋事務主任於同月29日完成家訪。吳的上司覺得奇怪，指示吳詢問負責滿康樓家訪的被告，吳遂問被告「點解有人死咗，又可以做家訪嘅」，被告回覆「唔係好記得」，稱自己是根據房署一般程序家訪。審訊今續。

【案件編號：WKCC 3508/23】

相關字詞﹕房屋事務主任 西九龍裁判法院 代埋人意圖欺騙其主事人而使用文件罪 濫用公屋 房屋署

上 / 下一篇新聞

晤本地外國商會 有倡經濟重新定位 夏寶龍稱多優惠政策撐港 投資受保障
晤本地外國商會 有倡經濟重新定位 夏寶龍稱多優惠政策撐港 投資受保障
見金融監管中外資代表 許正宇：夏鼓勵業界多說好香港故事
見金融監管中外資代表 許正宇：夏鼓勵業界多說好香港故事
擴自由行 零售界：食玩為主 購物非主流
擴自由行 零售界：食玩為主 購物非主流
工會稱機師數未復疫前 國泰：毋須 指目前人手足應付 有信心復活節不蹈聖誕覆轍
工會稱機師數未復疫前 國泰：毋須 指目前人手足應付 有信心復活節不蹈聖誕覆轍
修例引海外護士 業界倡評核方法歸護管局 憂僱主主導淪橡皮圖章 醫衛局：護局見疑可促重做
修例引海外護士 業界倡評核方法歸護管局 憂僱主主導淪橡皮圖章 醫衛局：護局見疑可促重做
醫局料年底非本地醫生約200 護士修例後首選灣區
醫局料年底非本地醫生約200 護士修例後首選灣區
同性伴侶公屋及遺產平權案 政府獲准終極上訴
同性伴侶公屋及遺產平權案 政府獲准終極上訴
Lunch哥組織犯聚得直 官：未證是發起人
Lunch哥組織犯聚得直 官：未證是發起人
民主黨意見書 關注「國家秘密」未如內地明確界定
民主黨意見書 關注「國家秘密」未如內地明確界定
有小店不知4．22走塑 謝展寰：2萬食肆全訪
有小店不知4．22走塑 謝展寰：2萬食肆全訪
縱火致鄰居跌死 男子囚8年
縱火致鄰居跌死 男子囚8年
非法賽車釀兩死車禍 生還司機認危駕
非法賽車釀兩死車禍 生還司機認危駕
貪污投訴增9% 政府公共機構減 港清廉指數跌一位 審查舉報諮委會陳智思：無變差
貪污投訴增9% 政府公共機構減 港清廉指數跌一位 審查舉報諮委會陳智思：無變差
中電青衣事故報告：電纜物料異常提早老化
中電青衣事故報告：電纜物料異常提早老化
涉摸學護病房助理 明愛八旬男病人被捕
涉摸學護病房助理 明愛八旬男病人被捕
陳：黎還押無改編採方針 作風強勢續依黎指示
陳：黎還押無改編採方針 作風強勢續依黎指示
男警告同袍性騷擾 警務處申訟費指案件無聊
男警告同袍性騷擾 警務處申訟費指案件無聊
漂流獲救直立板漢：按「上帝聲音」小便取暖
漂流獲救直立板漢：按「上帝聲音」小便取暖
男子墮樓插穿巴士頂不治
男子墮樓插穿巴士頂不治
灣區熱搜：深圳和睦家合作 保誠可直付醫費 港患者佔兩成 料乘北上趨勢年內增至三四成
灣區熱搜：深圳和睦家合作 保誠可直付醫費 港患者佔兩成 料乘北上趨勢年內增至三四成
灣區熱搜：保誠中山推跨境醫療服務兩月 已有港人用
灣區熱搜：保誠中山推跨境醫療服務兩月 已有港人用
灣區手記：粵語的士／文：尚東美
灣區手記：粵語的士／文：尚東美
【Emily】《港天主教手冊》記2023大事：「一國」原則愈來愈凌駕「兩制」
【Emily】《港天主教手冊》記2023大事：「一國」原則愈來愈凌駕「兩制」
【Emily】參觀新法庭科技設備 議員關注國安案資料安全
【Emily】參觀新法庭科技設備 議員關注國安案資料安全
【Emily】廖長江陳克勤任23條委會正副主席
【Emily】廖長江陳克勤任23條委會正副主席
【Emily】打擊私煙宣傳 政府巡公屋
【Emily】打擊私煙宣傳 政府巡公屋
【Emily】追航空劇 蘇澤光失望「自己」僅出鏡兩秒
【Emily】追航空劇 蘇澤光失望「自己」僅出鏡兩秒
【Emily】畀外傭鬆一鬆 嘉道理辦大自然導賞團
【Emily】畀外傭鬆一鬆 嘉道理辦大自然導賞團