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中電青衣事故報告：電纜物料異常提早老化

【明報專訊】中電早前已向機電工程署提交兩宗青衣電力事故的調查報告，環境及生態局昨向立法會提交資料文件，當中引述調查報告披露其中一宗青衣長安邨安湄樓電力事故原因，報告指事故涉及電纜接頭物料「異常提早出現老化」，導致該接頭防水功能失效，濕氣進入接頭腐蝕內部部件，最終引致絕緣層破損，導致事故發生；報告又指涉事的電纜接頭已在系統中使用23年。

安湄樓電力事故1月7日發生，中電調查發現，安湄樓中電變電站內一條11千伏地下電纜的電纜接送在當日上午約9時38分故障，致安湄樓部分電力中斷，影響388個用戶，中電隨後上午約11時04分完成恢復所有用戶電力供應。

接頭使用23年 防水功能受損

報告顯示，發生故障的三芯電纜接頭於2000年開始使用，調查顯示該三芯電纜接頭物料「異常提早出現老化，外密封包管退化引致其防水功能受損」，濕氣穿透罅縫進入接頭，滲入接頭內部，令內部部件產生腐蝕作用，最終令絕緣層破損，致絕緣失效。

報告又指，為釋除青衣區居民疑慮，中電即時採取額外措施，包括巡查青衣區內370個客戶變電站，沒發現異常，長遠中電將全面檢討供電系統維修保養安排。

另一事故電纜物料有瑕疵

至於另一宗於1月1日青衣牙鷹洲變電站電力事故，中電報告指出，裝設於青衣牙鷹洲街132千伏變電站室外的132千伏電纜終端，當日下午約3時13分發生故障，令電纜終端損毁及引發煙霧，電力自動保護系統即時隔離故障部分，事故引致短暫電壓驟降，其間電力供應沒中斷。中電調查後相信事故是由於有關電纜終端內物料有瑕疵，令電纜終端絕緣層效能隨使用時間降低，最後令電纜終端出現短路故障。

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