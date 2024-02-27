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貪污投訴增9% 政府公共機構減 港清廉指數跌一位 審查舉報諮委會陳智思：無變差

【明報專訊】廉政公署表示撇除選舉投訴，去年接獲2001宗貪污投訴，較前年同期升9%。審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思表示，投訴增加主要由於本港經濟活動因新冠疫情退卻而逐漸復常，私營機構投訴相應增加；而去年接獲投訴仍較2019年即疫情爆發前下跌13%。國際反貪腐組織「透明國際」公布去年清廉指數，本港排名14，較前年跌一位。陳智思表示本港整體貪污情况並無變差，舉例涉政府部門貪污投訴下跌；惟相信「永遠很難防止個別人物，不論公職人員或是私營機構，永遠都有人因不同原因作非法行為」，故本港須保持警惕，尤其現時很多跨境經濟活動，需加強防貪意識教育。

負責監察廉署工作的4個獨立諮詢委員會昨（26日）匯報去年工作概况，去年共檢控204人，人數與前年相同，涉102宗案件，139人被定罪，另23人因罪行輕微而接受警誡。廉署去年接獲1439宗涉及私營機構投訴，較前年增約22%，佔整體投訴約72%。錄得最多投訴是樓宇管理業，廉署稱去年1月採取代號「火網」執法行動，起訴涉貪及串謀詐騙的23人，賄款650萬元。陳智思認為，作為歷來最大型的樓宇維修貪污案件，對業界起重大警惕作用，亦加強市民防貪意識，令去年有關樓宇管理業的貪污投訴增加。

警隊食環署房屋署 部門最多投訴三甲

至於涉政府部門貪污投訴，去年錄得451宗，較前年跌15%，錄得最多投訴依次為警務處、食環署及房屋署。去年13名公務員涉貪污或其他違法行為被檢控，較前年20人低；而轉介相關決策局和部門考慮作紀律處分和行政處理的政府人員有62人，涉39宗案件，兩者亦較前年分別跌47%和20%。

區選拘7人 涉煽惑投無效票或杯葛選舉

去年底區議會選舉，廉署拘捕7人，涉煽惑他人投無效票或杯葛選舉，其中兩人已被落案起訴。至於2021年立法會選舉，廉署以相同罪名通緝已離港的立法會前議員許智峯，以及流亡英國的沙田前區議員丘文俊。被問到相關跟進工作，陳智思稱不評論個別人物，但相信不論涉犯違法者是身在本港或海外，廉署會繼續按已有程序及法庭手令處理。貪污問題諮詢委員會主席廖長江稱，《選舉（舞弊及非法行為）條例》具域外管轄權，適用一切與選舉相關的行為。

防貪處去年完成71份審查工作報告，並向政府部門及其他機構提供2083次防貪意見。防止貪污諮詢委員會主席黃天祐透露，計劃今年下半年為管理層級公務員舉辦防貪課程，協助他們善用資訊科技加強防貪能力。

相關字詞﹕國際清廉指數 區議會選舉 廉政公署

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