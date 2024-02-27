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港聞

港聞二

民主黨意見書 關注「國家秘密」未如內地明確界定

【明報專訊】政府就《基本法》23條立法公眾諮詢周三結束，民主黨昨向政府提交意見書，稱立法建議多處定義不明、過分寬闊，建議當局釐清並收窄部分罪行。其中就禁止非法披露「國家秘密」，民主黨引述內地法例有系統地界定「國家秘密」及相關責任，關注23條未見類似做法，並促請當局引入2003年立法時的適度、非過分嚴苛的公眾利益免責條款，保障新聞工作。

公眾利益條款倡隨03立法

民主黨提交的意見書共長6頁，就非法披露「國家秘密」罪行，民主黨引述內地《保守國家秘密法》稱「國家秘密」具時限性、須有相關標識，並列明哪個單位負責界定機密資料及其級別，關注23條立法建議無同類機制。民主黨認為，若本港僅以是否危害國安界定「國家秘密」，對市民保障不足。該黨表示，新聞界及專業人士均擔心誤墮法網，建議參考2003年立法時，將披露政府不法活動或濫權、對公共安全或健康的嚴重威脅等，納入公眾利益免責條款。

23條立法建議新增「境外干預罪」，民主黨建議將罪行中「不當手段」及「境外勢力」的定義收窄。就政府提出增加煽動意圖罪刑罰，民主黨擔心引起寒蟬效應，認為現行罰則已足夠阻嚇。

境外干預罪建議收窄定義

對於政府建議延長國安案件羈留期限，擬設機制禁止被捕人會見同謀或身分有問題的律師，民主黨關注此舉影響法律權利及未被定罪者的人身自由，強調不應輕率引入。民主黨認為，現時國安案件保釋門檻高於普通案件，已給予檢控機關及警方足夠時間和空間處理案件。

（23條立法）

相關字詞﹕境外勢力 境外干預罪 國家秘密 民主黨 23條立法

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