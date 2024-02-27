修例引海外護士 業界倡評核方法歸護管局 憂僱主主導淪橡皮圖章 醫衛局：護局見疑可促重做

醫衛局上周提交補充文件顯示，護管局訂立評核準則後，可指明評核方式和執行安排，例如評核人員要求。文件顯示，護管局工作小組初步認為，評核準則可參考該局就註冊護士和登記護士公布的核心才能，涵蓋護理實務等範疇，並由最少兩名具有一定年資和經驗的高級護理人員評核，而特別註冊／登記護士須於各範疇達標方可過渡「轉正」。

出席會議的14個護理團體和培訓機構表明支持修例，大部分贊成當局以工作為本方式評核特別註冊／登記護士，但關注具體評核方法。東華學院護理學院副院長（課程）關耀祖建議由護管局制定評核方法。護士總工會會長蘇肖娟則反對由僱主機構評核，憂出現偏袒、私相授受，建議由護管局負責。

護專：草案不見護局有否決權

政府文件顯示，護管局對個別個案評核結果有任何疑問，可向僱主機構即醫管局和衛生署跟進，並要求重新評核或提交補充資料，該局另會不時邀請第三方醫護檢討，確保評核機制有效。

護專內務副院長馮玉娟稱，修例草案不見護管局有權否決評核結果，憂慮即使該局可跟進有疑問個案，按法例亦須「被迫、無奈」批准，無法發揮監管角色。護士協會秘書長何鴻坤亦認為護管局應有最終決定權。

政府：護局有權確保評核符準則

醫衛局副秘書長麥子濘回應稱，護管局有權確保評核結果符該局訂立準則，「不是僱主給什麼評核就照收」，若該局滿意才必須批准轉正式註冊／登記。

多個與會代表關注政府會否增設來港護士上限。麥子濘稱醫管局和衛生署須優先聘用本地護士，有關要求亦適用於日後其他可引入特別註冊／登記護士的機構。