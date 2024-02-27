工會稱機師數未復疫前 國泰：毋須 指目前人手足應付 有信心復活節不蹈聖誕覆轍

國泰航空昨回覆查詢稱，協會聲明不正確，強調國泰擁有足夠機師、機艙服務員及其他營運員工支持現行航班運作。

工會：機師少疫前1300 需追3年

航空機組人員協會表示，國泰機師人手至今仍較疫前欠逾1300人，去年1月至今機師淨增長只有151人，截至上周六（24日）國泰機師團隊共有2576人，包括883名機長、1024名一級副機長、669名二級副機長，整體仍較疫前即2019年第四季缺少1309人。

國泰：重組架構不需聘疫前人數

招聘後的機師需經培圳後才能投入服務，協會稱離職潮及培訓同時進行下，最終自去年1月至今國泰機師團隊只新增208名機長、5名一級副機長，流失了62名二級副機長。協會估計，以目前培訓速度，國泰可能需最少3年才能回復至疫前機師人手水平。

甘沛思昨接受訪問時強調，國泰航空目前人手已足夠應付日常航班運作，國泰重組架構及關閉多個海外飛行員基地後，並不需要重新招聘機師至疫前人數；但隨着業務發展會聘請更多人，目標今年底由2600名機師增至3000名，又期望今年第二季客運力可回復至疫前80%。

工會倡吸回巢 公司：已逾260

協會稱，國泰要恢復運力，目前唯一選擇是吸引已離職機師「回巢」，國泰亦需認真看待與機師合作，包括重新承認協會為機師的代表，並推出雙方均認同可執行的合約。

協會透露國泰招聘機師最新進展，數據顯示，國泰自2020年10月起共招聘661名機師，當中約一半（334人）為資歷最淺的二級副機長，餘下為192名「回巢」的機長及一級副機長，以及135名新加入的一級副機長。

甘沛思則稱，國泰集團自2021年下半年重啓招聘後重新加入公司的前機師人數逾260，當中包括約70名機長，去年至今見習機師培訓計劃內地申請人數近870，逾40人正參與計劃。

另外，國泰於農曆新年期間向合資格機師發放執勤津貼，甘沛思稱汲取去年取消航班經驗後，農曆新年安排了足夠機師，整體航班安排十分順利，並稱很有可能於復活節期間再發放津貼，以確保有足夠機師應付航班，有信心復活節假期營運暢順。