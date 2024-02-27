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擴自由行 零售界：食玩為主 購物非主流

【明報專訊】西安及青島下月6日起納入赴港澳自由行的內地城市。香港零售管理協會主席謝邱安儀昨稱，該兩個城市的旅客與內地其他城市差不多，「都是希望體驗式旅遊，打打卡，食、玩，購物是順便，不是主流目的」。她說，2003年SARS後開放自由行是「由無到有」，故相信今次不會即時帶來很大效果，熱切程度「不要想得太誇張」，但相信長遠會帶來幫助。

與餐飲業同料即時效果微

謝邱安儀昨在港台節目《千禧年代》表示，今次新增赴港自由行城市是通關後「第一步」，理解內地不能一下子放太多旅客來港，需「試一試」效果。她說，西安和青島的旅客要乘飛機來港，相信大部分是過夜客，有助帶動香港旅遊業及夜市，如果有關措施可行，香港亦有能力承受，希望可逐步開放更多城市。

謝邱安儀稱，參考通關後旅客習慣及喜好模式，料該兩個城市的旅客與內地其他城市差不多；業界近期已推出不同推廣，協會亦會繼續推出類似「香港購物節」等帶動遊客消費的活動。

出席同一節目的餐飲聯業協會會長黃家和說，非常歡迎中央政府開放更多赴港自由行城市，預計未必會即時增加來自西安及青島的旅客，但相信可吸引到一定數目的人來港。

港澳辦主任夏寶龍訪港時曾與企業代表會面，有出席會面的黃家和表示，當時有反映要先評估本港接待能力，以免開放一些赴港自由行城市後，令地區出現滋擾等投訴。他相信中央及港澳辦官員有評估這方面情况，故開放西安和青島作為試點，如運作暢順，很快會再開放其他城市，例如哈爾濱等。

報道：擬每月維港放煙花吸客

《財政預算案》明日公布，多家傳媒引述消息稱，預算案會有措施支援旅遊業發展，包括燈光音樂匯演「幻彩詠香江」會有大更新，並計劃每月在維港舉行煙花和無人機表演，不同節目會有不同主題；另政府又會委託旅發局舉辦主題式活動，按不同季節、內容吸引不同客群，例如城市漫步、夜跑、踩單車等。

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