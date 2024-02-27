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見金融監管中外資代表 許正宇：夏鼓勵業界多說好香港故事

【明報專訊】港澳辦主任夏寶龍昨早在政府總部會見金融界、監管機構，以及中資與外資代表。財經事務及庫務局長許正宇會後表示，夏寶龍對本港作為國家的國際金融中心角色非常重視，冀藉此機會多聽取業界對本港未來繼續發展國際金融中心業務的不同意見，又引述夏鼓勵業界多在不同層面說好香港故事。與會的香港證券學會會長李細燕稱會面氣氛良好，會上商討了業界現時面對的問題。

夏寶龍昨日行程主要與商界及財經界人士會面，昨早約10時半先到政府總部與金融業界代表會面，下午先後會見本地及外國商會、地區社團人士，晚上再到港交所聚餐。昨早與會的金融業界代表包括金管局總裁余偉文、證監會行政總裁梁鳳儀、金融發展局主席李律仁等。

許正宇會後稱，座談會的組成體現本港作為國際金融中心的綜合性，與會代表涵蓋銀行、證券和保險業界，而本地、中資及外資代表均有出席。被問到近期本港股市低迷，會上有否討論相關問題，他未有正面回應，稱政府會繼續專注發展金融市場，包括與內地互聯互通、「做大」人民幣離岸市場等，強調本港作為國際金融中心，在多方面都有亮麗成績，與會代表亦在專業層面「用事實說話」。

談債券股市跨境理財發展

許正宇又說，會上討論了傳統的債券及股票市場發展，以及與內地市場的連接，尤其昨日是完善跨境理財通措施首日，會上亦有簡短提及相關措施的最新發展；會上並討論新的經濟發展領域，例如綠色及可持續金融、金融科技等。

相關字詞﹕國際金融中心 調研 夏寶龍 夏寶龍訪港

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