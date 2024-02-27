見金融監管中外資代表 許正宇：夏鼓勵業界多說好香港故事

夏寶龍昨日行程主要與商界及財經界人士會面，昨早約10時半先到政府總部與金融業界代表會面，下午先後會見本地及外國商會、地區社團人士，晚上再到港交所聚餐。昨早與會的金融業界代表包括金管局總裁余偉文、證監會行政總裁梁鳳儀、金融發展局主席李律仁等。

許正宇會後稱，座談會的組成體現本港作為國際金融中心的綜合性，與會代表涵蓋銀行、證券和保險業界，而本地、中資及外資代表均有出席。被問到近期本港股市低迷，會上有否討論相關問題，他未有正面回應，稱政府會繼續專注發展金融市場，包括與內地互聯互通、「做大」人民幣離岸市場等，強調本港作為國際金融中心，在多方面都有亮麗成績，與會代表亦在專業層面「用事實說話」。

談債券股市跨境理財發展

許正宇又說，會上討論了傳統的債券及股票市場發展，以及與內地市場的連接，尤其昨日是完善跨境理財通措施首日，會上亦有簡短提及相關措施的最新發展；會上並討論新的經濟發展領域，例如綠色及可持續金融、金融科技等。