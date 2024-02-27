晤本地外國商會 有倡經濟重新定位 夏寶龍稱多優惠政策撐港 投資受保障

重申一國兩制長期堅持 今見經濟學者

夏寶龍昨會見約40名外國及本地商會代表，包括美國、英國、歐洲商會等。會面後，特首李家超與部分代表一同見記者。政府消息人士形容，這突顯中央對外商的重視，而夏寶龍今日亦會接見一批經濟學者，繼續經濟調研工作。

港澳辦昨晚發新聞稿講述夏寶龍與外商會面。夏寶龍稱，「舉世公認的一流營商環境是香港的『金字招牌』」，而香港的法治水平國際一流、國際金融中心地位優勢顯著、商業網絡和專業服務發達、稅制簡單和稅率低、國際化程度高，很多指標都反映香港強勁的核心競爭力。他說中央堅定支持香港經濟發展、堅定支持香港保護投資者利益。

阮蘇少湄會後表示，本港經濟近年面對不少嚴峻挑戰，政府努力令經濟復蘇，而本港作為國際金融中心、貿易中心及旅遊中心，有不少現有優勢，但亦需努力擴展優勢及重新定位。她說大灣區對本港是很大的發展機遇，不但可配合本港專業服務發展，亦有強大的製造業生態。

奧地利商會稱觀望23條 强調法律對營商重要

《基本法》23條立法公眾諮詢明日結束。李家超稱，有個別商會提及23條立法一事，認為外商整體而言是支持及理解，因他們的國家也有類似法律。港澳奧地利商會主席鮑拿稱，現時法例仍在諮詢階段，會觀察最終諮詢結果及其實際執行，強調法律秩序對營商很重要。

擴自由行續有「好消息」

夏寶龍昨午亦會見各同鄉社團代表。香港北京社團總會會長施榮懷會後說，西安及青島獲納赴港「自由行」城市，引述夏稱「好消息陸續有來」；施未有回應會上有否提及具體城市及數目。

另外，新華社昨發表署名文章，批評個別西方媒體和「所謂專家」抹黑本港的投資和營商環境，引述去年駐港的內地及海外公司數目回復疫情前水平，高才通亦吸引逾20萬宗申請，反駁本港營商環境無受損害。

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