灣區熱搜：保誠中山推跨境醫療服務兩月 已有港人用

歐陽佩玲對本報稱，集團原預計與星院合作後，需待至少3個月至半年才有港人客戶求醫，未料由去年11月至今已錄得3名客戶在星院接受治療，主要涉及癌症個案。她認為內地醫院可為港人提供多一個選擇。

星院亦是最新納入「長者醫療券大灣區試點計劃」的醫院之一。該院院長黃漢偉接受本報訪問稱，於2022年已約有7000名港人到其醫院就醫，認為與保誠合作後勢必增加，醫院已做好準備，包括增加港籍管理層人手及增添醫院設備，例如設立港人接待處及增加麻醉室數量等。

星院與香港綜合腫瘤中心（HKIOC）及保誠保險三方協作，於去年推出首項大灣區跨境醫療銜接服務，涉及跨境癌症治療「免找數」及專屬醫療團隊禮賓服務，並採用「共同病患管理」模式。換言之，保誠保險的客戶可率先透過轉介機制，若在HKIOC與星院之中任何一間求診，可按個人需要轉介至另一間接受治療。