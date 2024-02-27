灣區熱搜：深圳和睦家合作 保誠可直付醫費 港患者佔兩成 料乘北上趨勢年內增至三四成

長者佔港患者逾半 擬「度身訂做」方案

蕭毅晃稱，自兩地通關後，來自香港的患者比例急速上升，由原先約1%急增至目前逾20%，當中逾半為65歲或以上長者。他說，香港患者主要涉及體檢及牙科服務，屬「輕治療」，若有需要會轉介至不同專科如婦科及泌尿外科等跟進。他認為隨港人北上消費如按摩及「飲飲食食」等趨勢，預計享用醫療服務的港人亦會繼續上升，故醫院預計今年港人患者將增至約30%至40%。

蕭續稱，港人患者尤其長者若沒有定期體檢，有病亦往往較內地患者「拖得更耐」，醫院將更着力發展適合香港患者的治療方案，甚至專為港患者「度身訂做」。目前醫院已在不同方面做好準備，如醫院處方的藥物會同時備有中英文名稱，有需要時可便利兩地醫生為病患診治。

續增港人醫生 聘粵語職員

至於患者溝通方面，蕭毅晃稱深圳和睦家醫院目前已有逾半服務人員通曉粵語，並有一兩成醫生為港人，包括外科及婦產科等。他透露將陸續增加香港醫生比例，並會為醫生舉行講座，簡介在內地如深圳工作面對的問題等。他說理解部分香港長者不諳普通話，故會增加招聘粵語職員，若病人需預約講粵語的專科醫生，現時只需約一至兩日便可安排。

談及對比香港醫院的優勢，蕭稱由於在內地辦醫院能夠集體採購藥物，即使採用相同藥物，價格亦較香港便宜。他舉例，有患癌的香港患者因在意治療成本，曾猶豫是否在港接受公立或私家醫院治療，經考慮後最終選擇到深圳和睦家醫院治療。

梁錦松：免保險客「兩地奔波」

新風天域集團董事長兼聯合創始人梁錦松稱，以往港人在大灣區工作並退休後，因認為當地醫療服務未如理想，最終選擇返港居住，但目前大灣區醫療已較以前進步，可成為港人就醫的選擇。他說今次合作可推動保誠及其他保險公司共同促進港人在內地直接支付醫療費用的服務，讓購買香港保險的客戶在內地享受理賠體驗，並可在深圳問診香港醫生，免去「兩地奔波」就醫的問題。

透過是次合作，保誠的合資格客戶可在治療前向深圳和睦家醫院預先諮詢相關醫療費用，而院方將為其申請醫療費用預先批核，在完成治療後，保誠會為申請人直接向院方支付已批核之醫療費用，並豁免信用卡授權的要求，客戶毋須過後再申請索償。若有進一步醫療需要，可以獲優先安排轉介，醫院將於今年第二季設立保險櫃枱供客戶查詢。

明報記者 區慧盈