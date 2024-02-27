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港聞

港聞二

非法賽車釀兩死車禍 生還司機認危駕

【明報專訊】大埔新娘潭2021年10月一晚上2死5傷車禍，豐田和本田私家車涉嫌賽車鬥快，迎面撞向林寶堅尼跑車，3車俱毁。其中兩名司機身亡，生還的案發時23歲本田男司機昨在區院承認兩項危險駕駛引致他人死亡，以及兩項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。庭上播放事發片段期間，一名死者家屬不禁呼叫哭泣，另一名旁聽傷者則垂頭掩耳，法官關注他們身分。

一車越線撼對頭車 兩司機同亡

被告何文熙（23歲）無案底，辯方提到他2018年取得車牌，肇事後感到懊悔。車禍導致被告頭部輕傷、縫合共12針，現已痊癒；另患有憂鬱症。法官留意到，除了被告友人受傷，亦牽連無辜市民逝世，下令進一步索取傷者醫療報告，押後至5月9日求情及判刑，被告須還押。

控方案情指出，2021年10月31日，被告駕駛本田私家車，與一輛豐田私家車和一輛電單車從大尾篤停車場出發，沿新娘潭往沙頭角路，本田追隨豐田。當駛至一輛白色私家車後方，被告車上片段錄得對話稱「遊戲結束」。惟兩車先後超越白色私家車和另一黑車再加速，豐田和本田私家車分別越線6次及4次，並逆線行駛。

於事發左彎路段，豐田越線撼對頭駛來的林寶堅尼，本田亦與之相撞；隨後抵達的電單車收掣不及倒地。林寶堅尼雷姓男司機當場死亡，豐田馮姓男司機同晚不治，車上蘇姓女乘客肋骨、腰椎骨折。本田袁姓乘客腹腔積血和肝臟撕裂，另一乘客擦傷。事發沙頭角路段上限時速50公里，調查發現豐田和本田車速約108及101公里。

【案件編號：DCCC 773/22】

相關字詞﹕區域法院 危險駕駛導致他人死亡 危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害 奪命交通意外 新娘潭

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