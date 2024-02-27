縱火致鄰居跌死 男子囚8年

【明報專訊】無業男子2021年在石硤尾白田邨與女友爭執期間以煙頭點燃衣服，揚言「信唔信我燒咗成個白田邨」。鄰近單位遭火勢波及，一名住客為躲避濃煙攀出窗外失足墮斃。涉事男子早前於高院承認各一項誤殺罪和有意圖而縱火罪，昨判囚8年。法官批評他當時與女友為私人小事爭吵，蓄意於半夜放火，須予以阻嚇，又說不難預視其行為危及其他住戶，在屋邨引起混亂和導致老幼傷亡。
與女友爭執 醉酒半夜犯案
被告陳光耀（現年41歲）有16次案底，其中3次涉及刑毁。法官陳慶偉提及，事主墮斃前因吸入灼熱濃煙而受傷，可理解他急切希望吸入新鮮空氣。陳官不接納被告因醉酒犯案，唯一求情理由是案中不涉易燃物品，他趁深夜放火使別人難以防備，就兩罪以12年及6年為量刑起點，他認罪獲三分之一刑期扣減，同期執行。
根據案情，被告當時和鄭姓女友交往，居於白田邨13座一單位。2021年9月10日凌晨，被告的同層鄰居、事主李擴（終年34歲）一家四口睡覺時，事主母親發現有黑煙攻入單位，事主叫家人去露台躲避，用濕毛巾掩着口鼻。事主無法呼吸遂爬出窗外，失足墮地死亡。有鄰居引述聽到被告曾和女友爭執，揚言「燒咗成個白田邨」。事件導致11名住戶吸入濃煙不適送院，事主母親因一氧化碳中毒留醫深切治療部，該幢大廈維修費用涉款20萬元。