明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

有小店不知4．22走塑 謝展寰：2萬食肆全訪

【明報專訊】本港首階段禁用即棄塑膠餐具及其他塑膠產品4月22日實施。有立法會議員昨稱，有餐飲小店反映至今仍不知有禁用即棄餐具新法例，關注宣傳工作是否足夠；另有議員關注政府有否足夠人手執法。環境及生態局長謝展寰表示，全港有2萬間中小型食肆，當局會派員到訪全部食肆講解新安排並提供協助。謝又稱，新法例生效後設6個月適應期，相信餐飲業界有足夠時間售出囤積的即棄膠餐具，適應期後執法亦會先警告後檢控，認為是合適做法，當局以風險為本方式執法，故不需大量人手。

立法會環境事務委員會昨討論管制即棄餐具準備工作。謝展寰稱，當局會派員到全港中小型食肆、零售店及酒店等作宣傳教育；另會讓供應商了解法例要求，以改售替代品，幫助相關商戶轉型，有信心管制計劃屆時順利展開。

民建聯葛珮帆指出，不少餐飲小店及市民仍未清楚新法例，促政府多做宣傳。她最近走訪小店，有業界不知規管即棄膠餐具新法例。金融服務業界李惟宏關注，飲食業界倘於適應期仍未售完即棄膠餐具，政府會否提供協助回收。

被問適應期用不完存貨 稱可出口

謝展寰表示，去年10月通過規管即棄膠餐具法例後，政府已聯絡大型餐具供應商，至於餐飲業界在法例生效後6個月適應期內仍可繼續提供即棄膠餐具。他又稱業界存貨不會多於半年，適應期過後如仍有存貨亦可出口，「不至於全部變成垃圾」。

研替代餐具標籤 執法風險為本

民建聯梁熙表示，首階段禁止堂食派發即棄膠餐具，但容許外賣使用，市民到快餐店購買外賣飯盒，之後轉為堂食是否違法。謝稱，市民購買外賣後改變主意在食肆進食不算犯法，法例並非針對市民使用即棄膠餐具，但不鼓勵市民這樣做。

委員會副主席陳紹雄詢問，食肆如何得知採購的替代品是合法，有業界擔心誤墮法網；而6個月適應期後本港亦已推行垃圾徵費，關注政府是否有足夠人手執法。謝展寰稱理解中小型食肆未必清楚購入的餐具是否合法，會研究推出認證標籤以供辨識，而政府巡查執法時發現違規會先警告，若再犯才檢控，認為是合適做法，當局以風險為本方式執法，不涉大量人手。

相關字詞﹕規管即棄膠餐具

上 / 下一篇新聞

晤本地外國商會 有倡經濟重新定位 夏寶龍稱多優惠政策撐港 投資受保障
晤本地外國商會 有倡經濟重新定位 夏寶龍稱多優惠政策撐港 投資受保障
見金融監管中外資代表 許正宇：夏鼓勵業界多說好香港故事
見金融監管中外資代表 許正宇：夏鼓勵業界多說好香港故事
擴自由行 零售界：食玩為主 購物非主流
擴自由行 零售界：食玩為主 購物非主流
工會稱機師數未復疫前 國泰：毋須 指目前人手足應付 有信心復活節不蹈聖誕覆轍
工會稱機師數未復疫前 國泰：毋須 指目前人手足應付 有信心復活節不蹈聖誕覆轍
修例引海外護士 業界倡評核方法歸護管局 憂僱主主導淪橡皮圖章 醫衛局：護局見疑可促重做
修例引海外護士 業界倡評核方法歸護管局 憂僱主主導淪橡皮圖章 醫衛局：護局見疑可促重做
醫局料年底非本地醫生約200 護士修例後首選灣區
醫局料年底非本地醫生約200 護士修例後首選灣區
同性伴侶公屋及遺產平權案 政府獲准終極上訴
同性伴侶公屋及遺產平權案 政府獲准終極上訴
Lunch哥組織犯聚得直 官：未證是發起人
Lunch哥組織犯聚得直 官：未證是發起人
民主黨意見書 關注「國家秘密」未如內地明確界定
民主黨意見書 關注「國家秘密」未如內地明確界定
縱火致鄰居跌死 男子囚8年
縱火致鄰居跌死 男子囚8年
非法賽車釀兩死車禍 生還司機認危駕
非法賽車釀兩死車禍 生還司機認危駕
貪污投訴增9% 政府公共機構減 港清廉指數跌一位 審查舉報諮委會陳智思：無變差
貪污投訴增9% 政府公共機構減 港清廉指數跌一位 審查舉報諮委會陳智思：無變差
中電青衣事故報告：電纜物料異常提早老化
中電青衣事故報告：電纜物料異常提早老化
涉摸學護病房助理 明愛八旬男病人被捕
涉摸學護病房助理 明愛八旬男病人被捕
被問戶主已死怎家訪 房署主任稱不太記得 否認虛報紀錄 跟一般程序
被問戶主已死怎家訪 房署主任稱不太記得 否認虛報紀錄 跟一般程序
陳：黎還押無改編採方針 作風強勢續依黎指示
陳：黎還押無改編採方針 作風強勢續依黎指示
男警告同袍性騷擾 警務處申訟費指案件無聊
男警告同袍性騷擾 警務處申訟費指案件無聊
漂流獲救直立板漢：按「上帝聲音」小便取暖
漂流獲救直立板漢：按「上帝聲音」小便取暖
男子墮樓插穿巴士頂不治
男子墮樓插穿巴士頂不治
灣區熱搜：深圳和睦家合作 保誠可直付醫費 港患者佔兩成 料乘北上趨勢年內增至三四成
灣區熱搜：深圳和睦家合作 保誠可直付醫費 港患者佔兩成 料乘北上趨勢年內增至三四成
灣區熱搜：保誠中山推跨境醫療服務兩月 已有港人用
灣區熱搜：保誠中山推跨境醫療服務兩月 已有港人用
灣區手記：粵語的士／文：尚東美
灣區手記：粵語的士／文：尚東美
【Emily】《港天主教手冊》記2023大事：「一國」原則愈來愈凌駕「兩制」
【Emily】《港天主教手冊》記2023大事：「一國」原則愈來愈凌駕「兩制」
【Emily】參觀新法庭科技設備 議員關注國安案資料安全
【Emily】參觀新法庭科技設備 議員關注國安案資料安全
【Emily】廖長江陳克勤任23條委會正副主席
【Emily】廖長江陳克勤任23條委會正副主席
【Emily】打擊私煙宣傳 政府巡公屋
【Emily】打擊私煙宣傳 政府巡公屋
【Emily】追航空劇 蘇澤光失望「自己」僅出鏡兩秒
【Emily】追航空劇 蘇澤光失望「自己」僅出鏡兩秒
【Emily】畀外傭鬆一鬆 嘉道理辦大自然導賞團
【Emily】畀外傭鬆一鬆 嘉道理辦大自然導賞團