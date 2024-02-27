有小店不知4．22走塑 謝展寰：2萬食肆全訪

立法會環境事務委員會昨討論管制即棄餐具準備工作。謝展寰稱，當局會派員到全港中小型食肆、零售店及酒店等作宣傳教育；另會讓供應商了解法例要求，以改售替代品，幫助相關商戶轉型，有信心管制計劃屆時順利展開。

民建聯葛珮帆指出，不少餐飲小店及市民仍未清楚新法例，促政府多做宣傳。她最近走訪小店，有業界不知規管即棄膠餐具新法例。金融服務業界李惟宏關注，飲食業界倘於適應期仍未售完即棄膠餐具，政府會否提供協助回收。

被問適應期用不完存貨 稱可出口

謝展寰表示，去年10月通過規管即棄膠餐具法例後，政府已聯絡大型餐具供應商，至於餐飲業界在法例生效後6個月適應期內仍可繼續提供即棄膠餐具。他又稱業界存貨不會多於半年，適應期過後如仍有存貨亦可出口，「不至於全部變成垃圾」。

研替代餐具標籤 執法風險為本

民建聯梁熙表示，首階段禁止堂食派發即棄膠餐具，但容許外賣使用，市民到快餐店購買外賣飯盒，之後轉為堂食是否違法。謝稱，市民購買外賣後改變主意在食肆進食不算犯法，法例並非針對市民使用即棄膠餐具，但不鼓勵市民這樣做。

委員會副主席陳紹雄詢問，食肆如何得知採購的替代品是合法，有業界擔心誤墮法網；而6個月適應期後本港亦已推行垃圾徵費，關注政府是否有足夠人手執法。謝展寰稱理解中小型食肆未必清楚購入的餐具是否合法，會研究推出認證標籤以供辨識，而政府巡查執法時發現違規會先警告，若再犯才檢控，認為是合適做法，當局以風險為本方式執法，不涉大量人手。