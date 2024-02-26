明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】讚夏寶龍幾好又親民 受訪茶客係居委會永遠會長

【明報專訊】中央港澳辦主任夏寶龍上周四來港展開為期7日嘅考察調研，噚日朝早又落區去到黃大仙飲早茶，有在場茶客接受訪問，話見夏主任「幾好呀」，有同夏主任「笑笑口揮手」，仲形容夏「幾親民」。有地區人士發現，呢名茶客都有一定分量，係東九龍居民委員會永遠會長吳慧英。Emily隨後打過畀委員會另一名永遠會長李德康，問佢知唔知道慧英姐係咪去咗捧夏主任場，李會長就話，「咁都唔出奇，我哋成日都喺附近飲茶㗎啦」，但佢強調「唔敢肯定」嗰名茶客係咪吳慧英。

另一在席茶客接受電視台「扑咪」時，都話見到夏寶龍離開時有向茶客揮手，形容夏「好親切、好親民」。

翻查資料，吳慧英曾參與多項地區義工工作，曾以黃大仙區東九龍居民委員會執行委員身分，出席時任特首林鄭月娥於2021年就《施政報告》舉辦嘅公眾諮詢會。佢又曾拍片回應習近平主席七一講話，話大家應該好好學習習主席講話精神。

曾拍片回應習七一講話

夏寶龍連續第二日落區飲早茶，噚日朝早約8點，由特首李家超同中聯辦主任鄭雁雄陪同下，抵達黃大仙一個商場飲茶，民政及青年事務局長麥美娟、副局長梁宏正等人在場等候。酒樓用屏風劃出貴賓區，茶客可以喺貴賓區外繼續飲茶，其間夏與地區人士會面約一個鐘。

相關字詞﹕吳慧英 東九龍居民委員會 夏寶龍 夏寶龍訪港

上 / 下一篇新聞

港漢深圳玩直立板墮海 漂流20小時西貢上岸
港漢深圳玩直立板墮海 漂流20小時西貢上岸
防騙視伏增警示功能 需用戶授權讀取來電
防騙視伏增警示功能 需用戶授權讀取來電
巴士迷喜迎氫巴 車內舉機車外追拍
巴士迷喜迎氫巴 車內舉機車外追拍
八大14%教育科教員離任 按年倍升 浸大離職率四成最高 工會：學童減課程縮 前線工作增
八大14%教育科教員離任 按年倍升 浸大離職率四成最高 工會：學童減課程縮 前線工作增
急症退款程序異 廣華須檢查「轉介」 林志釉贊成恆常化 醫學會憂反增濫用
急症退款程序異 廣華須檢查「轉介」 林志釉贊成恆常化 醫學會憂反增濫用
輪候久照排急症 病人指私醫難覓收費貴
輪候久照排急症 病人指私醫難覓收費貴
機管局招聘日 2000空缺待補 在職母女僱員分享工作體驗
機管局招聘日 2000空缺待補 在職母女僱員分享工作體驗
新星結業 旅監局：據查核資料 停運後無收新客
新星結業 旅監局：據查核資料 停運後無收新客
HOPE集港科研力量 精準治癌童燃希望
HOPE集港科研力量 精準治癌童燃希望
全港樣本庫冀年底啟 各類科研可申請取用
全港樣本庫冀年底啟 各類科研可申請取用
科研起始資金最缺乏 倡設種子基金
科研起始資金最缺乏 倡設種子基金
暴雨擋天敵 蜜源花盛放 報喜斑粉蝶單日580隻新高
暴雨擋天敵 蜜源花盛放 報喜斑粉蝶單日580隻新高
糊餐變「雪糕球」 病人變開胃 九龍醫院試推「Bonbon」餐 主打醬汁營養更多
糊餐變「雪糕球」 病人變開胃 九龍醫院試推「Bonbon」餐 主打醬汁營養更多
「人才清單」研納會計界 許正宇：待人力推算第三季出爐
「人才清單」研納會計界 許正宇：待人力推算第三季出爐
科大生校內墮斃 檢遺書
科大生校內墮斃 檢遺書
近紅外線檢測 快速分辨真假中藥材
近紅外線檢測 快速分辨真假中藥材
學者籲正本溯源 勿單靠明星效應
學者籲正本溯源 勿單靠明星效應
灣區熱搜：淡水生態指標 「原居民」棲地不斷萎縮 粵政協倡跨境保育水獺
灣區熱搜：淡水生態指標 「原居民」棲地不斷萎縮 粵政協倡跨境保育水獺
灣區熱搜：夜行動物地盤大蹤迹廣 研究難做
灣區熱搜：夜行動物地盤大蹤迹廣 研究難做
【Emily】「香港玩完論」發酵 羅奇葉劉續隔空交鋒
【Emily】「香港玩完論」發酵 羅奇葉劉續隔空交鋒
【Emily】港運會啦啦隊先獻技 深水埗隊舞動「電腦」
【Emily】港運會啦啦隊先獻技 深水埗隊舞動「電腦」
【Emily】賈炳達道公園動工活化 單車徑穿梭樹林
【Emily】賈炳達道公園動工活化 單車徑穿梭樹林
【Emily】陳國基與「老友記」官邸度元宵 被集郵受寵若驚
【Emily】陳國基與「老友記」官邸度元宵 被集郵受寵若驚
【Emily】NGO身分 梁美芬去WTO會議唱好香港
【Emily】NGO身分 梁美芬去WTO會議唱好香港