【Emily】讚夏寶龍幾好又親民 受訪茶客係居委會永遠會長

另一在席茶客接受電視台「扑咪」時，都話見到夏寶龍離開時有向茶客揮手，形容夏「好親切、好親民」。

翻查資料，吳慧英曾參與多項地區義工工作，曾以黃大仙區東九龍居民委員會執行委員身分，出席時任特首林鄭月娥於2021年就《施政報告》舉辦嘅公眾諮詢會。佢又曾拍片回應習近平主席七一講話，話大家應該好好學習習主席講話精神。

曾拍片回應習七一講話

夏寶龍連續第二日落區飲早茶，噚日朝早約8點，由特首李家超同中聯辦主任鄭雁雄陪同下，抵達黃大仙一個商場飲茶，民政及青年事務局長麥美娟、副局長梁宏正等人在場等候。酒樓用屏風劃出貴賓區，茶客可以喺貴賓區外繼續飲茶，其間夏與地區人士會面約一個鐘。