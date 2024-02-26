【Emily】讚夏寶龍幾好又親民 受訪茶客係居委會永遠會長

【明報專訊】中央港澳辦主任夏寶龍上周四來港展開為期7日嘅考察調研，噚日朝早又落區去到黃大仙飲早茶，有在場茶客接受訪問，話見夏主任「幾好呀」，有同夏主任「笑笑口揮手」，仲形容夏「幾親民」。有地區人士發現，呢名茶客都有一定分量，係東九龍居民委員會永遠會長吳慧英。Emily隨後打過畀委員會另一名永遠會長李德康，問佢知唔知道慧英姐係咪去咗捧夏主任場，李會長就話，「咁都唔出奇，我哋成日都喺附近飲茶㗎啦」，但佢強調「唔敢肯定」嗰名茶客係咪吳慧英。
另一在席茶客接受電視台「扑咪」時，都話見到夏寶龍離開時有向茶客揮手，形容夏「好親切、好親民」。
翻查資料，吳慧英曾參與多項地區義工工作，曾以黃大仙區東九龍居民委員會執行委員身分，出席時任特首林鄭月娥於2021年就《施政報告》舉辦嘅公眾諮詢會。佢又曾拍片回應習近平主席七一講話，話大家應該好好學習習主席講話精神。
曾拍片回應習七一講話
夏寶龍連續第二日落區飲早茶，噚日朝早約8點，由特首李家超同中聯辦主任鄭雁雄陪同下，抵達黃大仙一個商場飲茶，民政及青年事務局長麥美娟、副局長梁宏正等人在場等候。酒樓用屏風劃出貴賓區，茶客可以喺貴賓區外繼續飲茶，其間夏與地區人士會面約一個鐘。