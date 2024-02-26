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糊餐變「雪糕球」 病人變開胃 九龍醫院試推「Bonbon」餐 主打醬汁營養更多

【明報專訊】隨着年齡增長，不少長者或出現吞嚥困難，加上病患影響，甚至進食都成問題。九龍醫院近年為住院病人推出融合法國餐概念的「Bonbon餐」先導計劃，透過將食物打碎再重組成球體，有別於口感及賣相欠佳的傳統糊餐，令病人吃得開胃、安全之餘，亦提升病人食量及營養攝取，例如蛋白質、鈣質及纖維等。

添草本食材助消化

膽固醇少過傳統糊餐

造型狀似雪糕球，配上不同口味醬汁，一口下去順滑綿密，細細品味還能嘗到食物本身風味——九龍醫院的Bonbon餐主打醬汁料理，令有吞嚥困難的病人重拾進食樂趣。醫管局九龍中醫院聯網膳食經理黃綺雯指出，「Bon」在法文解作「好」，取名「Bonbon」是因食物本身有好處，不僅營養濃縮、外觀吸引，亦有助提升病人健康及身體機能，「我們將兩個『好』結合就是Bonbon」。

對比傳統糊餐只將已調味食物蒸熟、再用攪拌機打成糊狀，Bonbon餐在原有基礎上再調整稀稠度，把糊蓉製作成球狀，「我們希望外觀變成球狀吸引一點，起碼會有想嘗試意欲」。主打醬汁的Bonbon餐亦融合「藥食同源」概念，使用淮山、紅棗、山楂及西梅等草本食材，不僅促進腸道暢通，強化消化功能，還具補血和增進食慾功效。

根據九龍醫院研究，病人進食100克Bonbon餐，較進食120克傳統糊餐可攝取更多熱量及營養（見表），尤其是蛋白質、纖維及鈣，同時會攝入較少的膽固醇和嘌呤。

九龍醫院言語治療師陳徵信稱，部分中風或柏金遜症病人會因腦部受創，影響舌頭或吞嚥肌肉的協調能力，進食較稀食物時反而容易「落錯格」，經評估後會建議進食Bonbon餐。

中風翁吃光 拍照「記滿足感」

黃綺雯補充，曾有一名中風90歲伯伯出現說話及吞嚥困難，經評估後需進食糊餐，但伯伯常拒絕進食，每次只吃一半或四分之一，導致營養和精神跟不上，但伯伯首次看到Bonbon餐時，因賣相吸引，不單願意嘗試，更全部吃清，還叫醫護為他拍照留念，「說要記錄可以完成那份餐的滿足感」。

黃透露，先導計劃2022年8月結束，現時每日仍會製作30份Bonbon餐供病人食用，未來會不斷檢視系統，例如大量生產時如何運作得更暢順，並盼推出更多新菜單，包括兩款新醬汁，亦期望與其他醫院交流經驗。

相關字詞﹕醫管局 言語治療師 吞嚥困難 Bonbon餐 九龍醫院

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