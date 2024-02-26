暴雨擋天敵 蜜源花盛放 報喜斑粉蝶單日580隻新高

三四年一爆發 今次歷時最長

綠色力量助理高級教育及項目經理游靜賢表示，報喜斑粉蝶屬於香港原生蝴蝶，十分常見；綠色力量對比2005至2023年數據，發現每隔3至4年就會出現一次報喜斑粉蝶大爆發（見圖），不過去年及今年春季分別錄得單日最高430隻及580隻，持續兩年高企，對上一次大爆發要追溯至2020年。

另外，調查亦發現最近的大爆發橫跨去年至今年多個節氣，由去年11月「立冬」開始，持續至本月19日「雨水」，而錄得的報喜斑粉蝶數量亦創下自有調查以來新高，大爆發歷時亦較長。

壽命尾聲 3月數量料大減

游靜賢分析，最近報喜斑粉蝶大爆發，估計有兩個環境因素：其一是與氣候變化有關，去年夏季出現多場暴雨，可能因而減少來港越冬的林鳥數量，捕食蝴蝶的雀鳥減少，變相有利報喜斑粉蝶生長；其次是植物數量，去年本港冬季溫暖少雨，本來已較適合蝴蝶繁殖，加上此天氣條件下鴨腳木等蝴蝶蜜源植物大量開花，為蝴蝶提供充足食物，進一步有利報喜斑粉蝶生長。

報喜斑粉蝶每次會同時產下最多50枚卵，成蟲平均壽命約10天，以往大爆發只會持續1個月左右，但今次歷時3個多月。本港即將踏入3月，游靜賢估計這一波報喜斑粉蝶成蟲壽命已近尾聲，整體數量亦會明顯下降。