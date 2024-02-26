HOPE集港科研力量 精準治癌童燃希望

明報記者 張逸羲、陳柔雅

抽骨髓培植癌細胞測藥效

6白血病童延壽 冀全港應用

HK HOPE為跨學科兒童疾病研究平台，目前逾50名研究人員受薪於中大，研究領域涵蓋血癌、眼科、呼吸系統科、心臟科、過敏和兒童睡眠等，其兩層實驗室設於兒童醫院，包括最快今年底啟用的生物樣本庫和動物實驗室（見另稿）。

研究所至今發表逾140篇研究文章，包括血癌研究。中大醫學院兒科學系助理教授梁錦堂稱，白血病是兒童最常見癌症，佔比三成，本港每年約60宗新症，自從兒童醫院啟用後，全部集中在該院治療。他說化療是一線治療方案，高危者會移植骨髓，治癒率七至九成，惟餘下少數病童一旦復發，治癒率大減至三至五成。研究團隊早前為6名急性骨髓性白血病（AML）的復發病童使用精準治療，透過抽取病童骨髓培養血癌細胞，作藥物篩查，檢視哪種標靶藥對該童療效最佳。化驗報告3天內出爐，讓醫生參考用藥，提高治癒機率。

較基因排序便宜 有望普及

梁稱雖然該6名兒童延長存活期，惟已多次復發，最終難逃死亡厄運。他稱正展開下階段研究，今年起所有白血病童可在兒童醫院接受精準治療藥物篩查，同時接受化療，並安排他們化療約個半月後抽骨髓化驗，倘發現化療無效，便可立即按篩查結果做標靶治療，及早用藥，「會否一個小朋友都不會死於白血病？這是我們的心願」。

梁說精準治療尚處於臨牀研究階段，收集更多數據後會向醫管局申請成為恆常服務；每次檢測成本約2000至3000元，較基因排序便宜，有望普及。他透露正與大灣區檢測中心洽商設立中央實驗室，冀收集全國所有兒童血癌骨髓樣本，擴大數據，長遠令更多病人受惠。

擬大灣區設實驗室 採全國樣本

研究所不少項目與兒童日常生活息息相關，有研究發現以「嗜鹼性粒細胞活化測試」檢測蝦敏感較傳統測試準確，亦有研究證實使用低濃度阿托品眼藥水可預防近視；去年亦發表研究發現扁桃腺切除術有助降低嚴重睡眠窒息症兒童的動態血壓，參與研究的中大醫學院兒科學系副教授陳晶晶稱正與數學系合作，研究以三維人臉模型分析兒童臉部特徵，評估睡眠窒息發病率。

冀跨科合作 工程數學研模型儀器

李民瞻說下個5年計劃將融合不同專科合作，如將白血病標靶藥交給心臟科和敏感科，分析藥物會否損害心功能或引起敏感，並冀「走出醫學院」與中大其他學院合作，如與工程學院合作設計診斷儀器。另一目標是在大灣區設立研究所「衛星」分支，增加研究人手和樣本數量。