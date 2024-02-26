機管局招聘日 2000空缺待補 在職母女僱員分享工作體驗

讚託兒服務助兼顧工作

由機管局和香港聖公會福利協會舉辦的機場就業資訊日，共有42間機構參與，包括機管局、機場保安有限公司、香港飛機工程有限公司等，現場設有職場分享環節，包括在職女性、管理層、僱員分享工作體驗，亦會有非華語人分享。

哈薩克籍的吾拉孜瑪依拉（Oraz Maira），2010年以專才身分申請來港，曾於香港航空擔任空中服務員10年，因疫情導致航班大減而離職。由於她當時已育有一子，想轉投較穩定工作，故轉任英國航空的熱線中心服務員。她說自己長年在機場工作和居於東涌，已對機場產生歸屬感，加上精通哈薩克語、流利俄文及中英文，不想浪費多年工作經驗及語言優勢，故未有在機場以外打工。

瑪依拉續稱，任職空服員時沒空教導子女做功課，但機管局的「家長‧童樂」計劃提供的課後託管服務，讓她可安心工作。她說兒子參加計劃後，在聽、講、寫方面的學習能力都有進步，改善功課完成進度。

初入行以為機場女性崗位少

另一機場從業員吳雪藍原本在中大讀老年學，完成學位後循「工作×假期@大嶼山」計劃到機場工作，現職香港飛機工程有限公司維修管理助理，主要負責安排飛機零件修理等。她憶述，當初受計劃提供一年免費住宿及飛機維修員制服吸引，「小時候有看《衝上雲霄》」，故畢業後首份工作選擇了一間空運公司任職採購主任，其後申請飛機維修員一職，惟未能成功獲聘，遂轉職至現時工作。她稱，未入職前認為機場「行頭很窄」，後來發現機場工種繁多，有很多適合女性的工作。

香港聖公會東涌綜合服務督導主任梁曉邦稱，機構其中一項服務是協助婦女重投職場，他舉例，2021年處理600多個區內就業個案，當中兩成為非華語人。他表示，機場多個工種設「媽媽更」，讓母親可在小孩上學時外出工作，其中24小時機場客運巴士售票員一職最受歡迎。