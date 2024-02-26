急症退款程序異 廣華須檢查「轉介」 林志釉贊成恆常化 醫學會憂反增濫用

九龍聯網：運作順暢 續察數據

公院急症室病人於年三十至初九（2月9至18日）推出措施，若等太久欲轉看私家醫生，可申請退款。九龍中醫院聯網發言人回覆本報稱，伊利沙伯醫院和廣華醫院按部門運作作出相應安排，並安排職員提供協助，亦張貼海報及定期廣播；病人可向急症室醫護或職員查詢退款安排，醫護會以病人安全及臨牀情况作最主要考慮。

發言人稱今次安排運作大致暢順，醫管局會持續監察服務數據，總結經驗和持分者意見，以助日後推行適當措施讓急症室資源用於最急切需要者。

記者於年初七到廣華醫院急症室，有病人服務助理向記者稱申請退款者主要患發燒感冒，為數不多，又說會建議病人先到護士站檢查，若適合離開會獲發「轉介信」交至登記處申請退款。

伊院毋須檢查 直接取表申請

記者年初九到伊利沙伯醫院急症室，登記處貼有退款告示，而專收次緊急和非緊急病人的美好診所每小時都有廣播提醒相關安排，但不見任何告示，病人資訊欄有告示寫明不會發還已繳交的急診費用。記者以病人家屬身分向登記處查詢，職員稱可索取表格，毋須額外檢查；記者問及最近診所位置，職員則稱「唔知喎，如果私人診所真係唔知喎」。

伊院退款表格顯示，申請人須聲明確認未經急症室醫生診視，並明白未經醫生診視而離開，會對病人健康或福祉造成風險。

私醫稱普通科難預約 倡現場派籌

家庭醫生林永和贊成恆常化退款安排，稱新春假期雖不多私醫應診，但平時周末一般會營業至少半日，足以應付需求。但他稱醫管局普通科門診只提供網上和電話預約，退款者難即時預約，建議增設現場籌號。林志釉建議全部急症室跟隨廣華做法，並向病人查詢有否其他求診安排，以免延誤診治。

醫學會會長鄭志文認為退款安排無增私醫需求壓力，但醫管局須仔細檢討措施成效和資源配合，例如會否令病人「有理無理登記咗急症先，反正有得退」，反而加劇濫用。

社協倡加强配套 收次緊急病人

彭鴻昌認為紓緩急症室壓力須其他配套配合，由於不多私醫於新春應診，病人退款亦無更好選擇，建議更多急症室如伊院般設美好診所，或與普通科或家庭醫學門診合作接收次緊急及非緊急病人，並加強護士、藥劑師等在基層醫療的角色，減輕家庭醫生負擔。他建議醫管局可於復活節等長假期或流感高峰期再推退款安排，檢視成效。