八大14%教育科教員離任 按年倍升 浸大離職率四成最高 工會：學童減課程縮 前線工作增

明報記者 鄭啟智

本報早前曾報道，「八大」在2022/23學年共380人離職，離職率7.6%，比率是回歸以來新高。

本港教師離職潮持續，負責師訓的大學教育科教員離職情况同樣加劇。教資會回覆本報查詢，提供八大2022/23學年分科教員離職人數，教育科的離職率升幅最大，由2021/22學年的6.25%上升逾倍至上學年的14.22%，實際離職人數亦由14人大增至32人。分析各間大學的教育科教員的離職情况，浸會大學教育科共7人離任，佔整體17名教員逾四成，是八大當中最高。實際離職人數則以教育大學最多，該校108名教育科教員中有18人離職，比例逾16%，按年上升10個百分點。

教大18人離職最多 佔16％

浸大回覆查詢稱，每年均有教學人員因退休、轉職或其他個人原因離任，離職人數因實際情况有所差異。浸大表示有完善人事機制處理教職員的離任、聘任和升遷，確保為學生提供最佳學習體驗，在研究力臻卓越。教大則表示，過去每年教職員皆因為不同理由離職，會不時檢視人力資源策略，持續招募合適人才填補空缺，配合大學教研需要。

浸大教職員工會主席陳家洛表示，工會有關注教育系人員流失情况。他說現時適齡學童減少，教育界人力需求下降，為配合整體師訓政策調整，浸大開始收縮教育學系，包括削減部分課程，因此教學人員員額減少。他指出，大批教員離職導致工作量增加，形容前線苦不堪言。

商科離職率6.8％ 減幅最大

其他學科方面，八大「醫科、牙科和護理科」上學年共37名教員離職，比例為4.99%，按年升0.27個百分點。各大學的「文科和人文科學科」上學年有62名教員離職，比率是9.47%，按年增加0.14個百分點。其餘4個分科的教員離職情况則放緩，當中「商科和管理科」離職率為6.8%，較前一學年明顯減少2.49個百分點，實際離職人數由64降至50。