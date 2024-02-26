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港聞一

巴士迷喜迎氫巴 車內舉機車外追拍

【明報專訊】全港首輛雙層氫能巴士昨於城巴20號線投入載客服務，首班車上午11時由啟德沐安街開往長沙灣海達邨。昨早10時許已有過百「巴士迷」等車，排頭位的市民昨日凌晨3時排隊，對乘搭全港首輛雙層氫巴感榮幸，形容是香港綠色運輸里程碑。不過，亦有大批巴士迷因「截龍」未能坐頭班車，排截龍點後一個位的12歲黃姓男生明言失望。下午1時許，該男生在沐安街疑因衝出馬路拍攝巴士，遭一輛七人車撞傷，男生清醒送院。

疑為拍攝衝出馬路 男生被私家車撞傷

城巴20號線總站設於啟德沐安街及長沙灣海達邨，昨早10時許已有逾百巴士迷在啟德排隊，城巴職員8時許舉起「截龍」牌，不少人帶備相機、手機、充電器及寶貼（blu-tack）。近11時巴士迷陸續登車，不少人霸位後將寶貼貼在手機，再貼到扶手固定，拍攝氫巴首次行走。

首班車上午11時開出，隨即傳來歡呼聲，沿途各站都有人持相機捕捉氫巴身影。氫巴約40分鐘後抵達海達邨，該站亦有逾百人持拍攝器材等待「埋站」。

排頭位者：體驗相若柴油巴 報站聲小

排頭位的Ken昨日凌晨3時已到啟德排隊，乘搭首班氫巴後，他認為與柴油巴士的乘車體驗相若，只是報站廣播聲音較小，他更喜歡舊巴的引擎聲。8歲的劉同學與胞妹在外婆陪同下，在海達邨總站等候第二班氫巴，他稱昨早9時曾到啟德，因「截龍」轉到該站，對未能乘首班車不開心，不過「起碼影了相留念」。

40分鐘車程 耗氫約6百分點

駕駛氫巴的何車長說，因昨日首班車只停一個站，駕駛體驗順暢，料平日行車問題不大。氫巴司機位儀表板提供實時氫氣量數據，據本報記者觀察，開車前氫氣量為62%，抵達海達邨時氫氣量為56%，即全程耗氫量為約6個百分點。城巴總經理（營運）馬詹唯說，首批氫巴未來數月會行走不同路線，各線營運約一個月，包括22M及20A。至於會否因引進新巴士加價，馬稱氫巴成本高，但加價言之尚早，形容氫巴仍是「樣板車」，需視乎量產後價錢。

相關字詞﹕氫能巴士 城巴

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