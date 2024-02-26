港漢深圳玩直立板墮海 漂流20小時西貢上岸

昨早11時52分，警方報獲59歲張姓男子報案，稱前日在深圳玩直立板時意外墮海，之後漂浮到西貢高流灣，自行上岸後借電話求助。事主具體墮海位置未明，粗略估計距離登岸位置10多公里。

張獲救後被送至黃石碼頭，再轉送將軍澳醫院，據悉其下巴及雙膝擦傷，胃痛和嘴部腫痛，水警亦到醫院調查。據悉，張持香港身分證，任職電腦經理，住黃大仙區。

體力透支出事 自行登岸借電話報警

消息稱，事主前日到深圳鹽田至梅沙一帶玩直立板，下午約4時透過微信向妻子稱自己體力透支和曾向深圳海警求助，隨後失聯；本港警方同日傍晚收到深圳海警通報後派員到大鵬灣搜索，未有發現。

據悉，事主身在香港的兒子前晚深夜報警，本港水警亦協調跨部門救援，再到東平洲沿海搜索，至昨早11時許警方接獲事主報案稱在高流灣登岸。

據天文台資料，塔門前晚至昨日普遍吹北風。雷雄德形容事件屬幸運，事主向南漂向西貢，「如果向東漂，分分鐘漂咗出去大亞灣，或者出去太平洋」，且徹夜海上漂浮或會出現低溫症，甚或被船撞到。

雷雄德提醒市民參與水上活動前宜先認識裝備，了解環境和天氣，包括風向，同時應參加訓練課程以了解基本技術及安全知識，例如划漿方法。

專家倡漂浮勿游水保體力 手機放防水袋

他指市民如意外墮海並於海面漂浮，不應游水再令體力流失，同時應減少身體與水面的接觸面積，例如於直立板上待救，或在海中「抱膝浮」自救，減少熱能流失。他又提醒，出海時宜將手機放進防水袋，倘有意外亦可與岸上人聯絡。

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