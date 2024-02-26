灣區熱搜：夜行動物地盤大蹤迹廣 研究難做

首現蹤珠海高欄島

嘉道理農場暨植物園保育經理楊劍煥對本報稱，水獺研究素來難做，其個體數量本身就少，要蒐集到新鮮糞便才有機會提取DNA化驗。加上水獺作為頂級捕食者，「領地」範圍很大，「不是說一個魚塘、一個米埔就夠，歐美都曾以無線電跟蹤水獺，證明其同一晚可以行10多公里。港大當年的研究亦證實，在米埔、新田、落馬洲都有同一隻水獺出現過」。

至於大灣區各地、尤其深圳河兩岸出現的水獺是否屬於同一家族，楊劍煥稱，「我們也很想證實，但很難證實。」他說，米埔對岸就是福田紅樹林保護區，以水獺的能力可輕易游到對岸，尤其牠們常於夜間活動，水面的船不多。嘉道理農場和深圳紅樹林基金會一直有合作，但疫情阻隔兩地往來，關於水獺遷徙的研究當時亦被迫擱置。

須保棲地連通 減污染

楊劍煥強調，保育水獺最重要的是保護其棲息地連通，無論陸路還是水路，都要減少物理阻隔，「疫情期間，珠海淇澳島為了防止走私，在海灘上設置了邊防圍網，其實會阻礙陸生動物遷徙」。第二，是要降低污染，保證水獺食物豐富度，「新界很多明渠都很污糟，深圳那邊做過很多環境修復工作，香港也可以做得更好」。楊還稱，新界流浪狗可能會對水獺造成威脅，漁民亦與之有「利益衝突」，因水獺可能會到魚塘覓食，「多年前發生過水獺因爬入漁民的蝦籠、魚籠被纏繞的事件。如何考慮生態平衡、在珠江口建立生態友好的漁業，需要教導漁民，這對整個后海灣都很重要」。