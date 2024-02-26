明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：夜行動物地盤大蹤迹廣 研究難做

【明報專訊】長期關注大灣區水獺保育的嘉道理農場暨植物園早前宣布，在珠海高欄島首次拍到水獺蹤迹。廣東省政協委員彭富強笑稱，他剛剛遞交提案，就得悉有新地方發現水獺，可謂「心有靈犀」。現時灣區水獺數目數據一直停留在香港大學的2018至2019年研究，確認本港最少有7隻水獺棲息。嘉道理農場及深圳紅樹林基金會皆表示，新的數據仍在研究，有待公布。

首現蹤珠海高欄島

嘉道理農場暨植物園保育經理楊劍煥對本報稱，水獺研究素來難做，其個體數量本身就少，要蒐集到新鮮糞便才有機會提取DNA化驗。加上水獺作為頂級捕食者，「領地」範圍很大，「不是說一個魚塘、一個米埔就夠，歐美都曾以無線電跟蹤水獺，證明其同一晚可以行10多公里。港大當年的研究亦證實，在米埔、新田、落馬洲都有同一隻水獺出現過」。

至於大灣區各地、尤其深圳河兩岸出現的水獺是否屬於同一家族，楊劍煥稱，「我們也很想證實，但很難證實。」他說，米埔對岸就是福田紅樹林保護區，以水獺的能力可輕易游到對岸，尤其牠們常於夜間活動，水面的船不多。嘉道理農場和深圳紅樹林基金會一直有合作，但疫情阻隔兩地往來，關於水獺遷徙的研究當時亦被迫擱置。

須保棲地連通 減污染

楊劍煥強調，保育水獺最重要的是保護其棲息地連通，無論陸路還是水路，都要減少物理阻隔，「疫情期間，珠海淇澳島為了防止走私，在海灘上設置了邊防圍網，其實會阻礙陸生動物遷徙」。第二，是要降低污染，保證水獺食物豐富度，「新界很多明渠都很污糟，深圳那邊做過很多環境修復工作，香港也可以做得更好」。楊還稱，新界流浪狗可能會對水獺造成威脅，漁民亦與之有「利益衝突」，因水獺可能會到魚塘覓食，「多年前發生過水獺因爬入漁民的蝦籠、魚籠被纏繞的事件。如何考慮生態平衡、在珠江口建立生態友好的漁業，需要教導漁民，這對整個后海灣都很重要」。

相關字詞﹕大灣區

上 / 下一篇新聞

港漢深圳玩直立板墮海 漂流20小時西貢上岸
港漢深圳玩直立板墮海 漂流20小時西貢上岸
防騙視伏增警示功能 需用戶授權讀取來電
防騙視伏增警示功能 需用戶授權讀取來電
巴士迷喜迎氫巴 車內舉機車外追拍
巴士迷喜迎氫巴 車內舉機車外追拍
八大14%教育科教員離任 按年倍升 浸大離職率四成最高 工會：學童減課程縮 前線工作增
八大14%教育科教員離任 按年倍升 浸大離職率四成最高 工會：學童減課程縮 前線工作增
急症退款程序異 廣華須檢查「轉介」 林志釉贊成恆常化 醫學會憂反增濫用
急症退款程序異 廣華須檢查「轉介」 林志釉贊成恆常化 醫學會憂反增濫用
輪候久照排急症 病人指私醫難覓收費貴
輪候久照排急症 病人指私醫難覓收費貴
機管局招聘日 2000空缺待補 在職母女僱員分享工作體驗
機管局招聘日 2000空缺待補 在職母女僱員分享工作體驗
新星結業 旅監局：據查核資料 停運後無收新客
新星結業 旅監局：據查核資料 停運後無收新客
HOPE集港科研力量 精準治癌童燃希望
HOPE集港科研力量 精準治癌童燃希望
全港樣本庫冀年底啟 各類科研可申請取用
全港樣本庫冀年底啟 各類科研可申請取用
科研起始資金最缺乏 倡設種子基金
科研起始資金最缺乏 倡設種子基金
暴雨擋天敵 蜜源花盛放 報喜斑粉蝶單日580隻新高
暴雨擋天敵 蜜源花盛放 報喜斑粉蝶單日580隻新高
糊餐變「雪糕球」 病人變開胃 九龍醫院試推「Bonbon」餐 主打醬汁營養更多
糊餐變「雪糕球」 病人變開胃 九龍醫院試推「Bonbon」餐 主打醬汁營養更多
「人才清單」研納會計界 許正宇：待人力推算第三季出爐
「人才清單」研納會計界 許正宇：待人力推算第三季出爐
科大生校內墮斃 檢遺書
科大生校內墮斃 檢遺書
近紅外線檢測 快速分辨真假中藥材
近紅外線檢測 快速分辨真假中藥材
學者籲正本溯源 勿單靠明星效應
學者籲正本溯源 勿單靠明星效應
灣區熱搜：淡水生態指標 「原居民」棲地不斷萎縮 粵政協倡跨境保育水獺
灣區熱搜：淡水生態指標 「原居民」棲地不斷萎縮 粵政協倡跨境保育水獺
【Emily】讚夏寶龍幾好又親民 受訪茶客係居委會永遠會長
【Emily】讚夏寶龍幾好又親民 受訪茶客係居委會永遠會長
【Emily】「香港玩完論」發酵 羅奇葉劉續隔空交鋒
【Emily】「香港玩完論」發酵 羅奇葉劉續隔空交鋒
【Emily】港運會啦啦隊先獻技 深水埗隊舞動「電腦」
【Emily】港運會啦啦隊先獻技 深水埗隊舞動「電腦」
【Emily】賈炳達道公園動工活化 單車徑穿梭樹林
【Emily】賈炳達道公園動工活化 單車徑穿梭樹林
【Emily】陳國基與「老友記」官邸度元宵 被集郵受寵若驚
【Emily】陳國基與「老友記」官邸度元宵 被集郵受寵若驚
【Emily】NGO身分 梁美芬去WTO會議唱好香港
【Emily】NGO身分 梁美芬去WTO會議唱好香港