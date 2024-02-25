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港聞二

團隊盼修復更多村屋 村落佈局見歷史變遷

【明報專訊】港大建築系教授王維仁表示，研究團隊除了修復啟才學校的課室，長遠亦希望修復谷埔更多村屋，研究過程對村內建築的佈局、特色、建造時間，以及發展脈絡有更深入了解。他說谷埔由7個聚落組成，包括方形圍村、線性聚落、散村共3類，見證了數百年來當地人口增長與村落發展的變化。

7聚落組成 早期方形圍村反映治安差

谷埔村由老圍、新圍、二肚、三肚、四肚、五肚、田心共7個聚落組成，早在17世紀明末清初，沙頭角的客家人遷入谷埔定居，當中老圍是客家移民在谷埔建立的第一個聚落，包括楊、 宋、李、何氏等家族，之後有宋氏遷出老圍建立新圍、楊氏建立的四肚和五肚，以及鄭氏建立的二肚、吳氏的三肚，以及後期由不同姓氏建立的散村田心。就類型而言，最早落成的老圍為背山面海的方形圍村；新圍、二肚、三肚為面對溪谷或平坦地、背靠山坡成排而建的線性聚落；田心、四肚、五肚則為散村。

後期多為散村 反映人口增耕地擴

王說，谷埔圍村的分佈反映村落發展和社會變遷。老圍作為谷埔歷史最悠久聚落，其密集且內向的佈局是早期外來移民對於安全與自然環境的應對，也反映了明清時期沙頭角沿海治安不穩。至於新圍等線性與後期田心等散村的分佈形式，則反映人口增加與耕地擴展的需求，由於建村時期較晚，也反映了當時谷埔相對安全的社會環境。

（城市保育）

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