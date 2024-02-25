谷埔村校復修 變社區共享空間 增玻璃亮瓦採光 尋回校名題字碎片拼復

明報記者 馬耀森

港大建築學院獲鄉郊辦撥款約300萬元修復谷埔啟才學校附屬建築，以及改善周邊環境。該項目為期兩年，由2022年4月1日至今年3月31日，早前完成復修工程，並於2月初舉行「谷埔客廳：復修保育」展覽至3月3日，展出復修與研究成果。

港大助復修 現場辦展覽

港大建築系教授王維仁稱，研究團隊以啟才學校為基地，透過修復學校旁的課室，建立社區共享空間，結合建築、景觀與社區，與谷埔的濕地溪谷與風水林木並存。王說，啟才學校建於1932年，是三開間式前廊建築，右側廳為協天宮，整合宗教與教育功能，堪稱香港早年複合式建築先例。為配合學生人數增加，啟才學校北側增建附屬建築，作為學校的第五間課室，亦即課室E，於1963年啟用，是戰後早期落成的鄉村學校典型建築，同類建築在新界已愈來愈少，王認為應加強保育及活化。

至於剛完成修復及正在舉行展覽的啟才學校課室E，承載了村民的集體記憶。研究團隊發現，該建築為雙坡頂帶前廊的獨立建築，各有3組門窗採光通風，屋架以中間兩組呈三角形的木桁架支撐木檁條、木椽與屋瓦；屋瓦採用雙筒雙瓦構造，具隔熱及防水功能。不過自1993年學校結束後嚴重失修，立面原來的「啟才學校」字樣亦已損毁。

復村路長 下一步活化老屋

研究團隊希望保留原有木構造桁架結構，不過該建築原來的桁架結構承托力不足，屋瓦塌陷，故更換了新的木椽及檁條，以加強桁架的斜撐力；屋瓦修復保留原有的雙筒雙瓦構造，當中加入多個玻璃亮瓦，增加室內自然採光。課室外的空地原本以鐵絲網圍封，研究團隊以石屎及屋頂瓦片結合成矮身座椅代替，成為學校廣場的圍欄，亦確立了公共空間範圍，將學校與廣場結合成一體。研究團隊在修復期間於課室附近尋回「啟才學校」題字碎片及拼復，作為學校廣場的主題展示。

王說，復村之路漫長，啟才學校只是起點，研究團隊今年亦會為村內歷史最悠久的聚落老圍其中一間破落村屋做活化工程，將村屋打造成「廢墟花園」，在屋內建造一條遊園廊道，讓市民或旅客遊覽。

（城市保育）