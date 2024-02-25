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元宵夜「紅心」落幕 主辦方：11日吸70萬人

【明報專訊】獲政府文化藝術盛事基金資助約780萬元舉辦的巨型飄浮紅心裝置Chubby Hearts昨結束在港展出，主辦單位香港設計中心稱一連11日的展覽共吸引70萬人次市民及遊客參觀。這較文化藝術盛事委員會為活動定下10萬人次參觀的目標多6倍。不少市民昨趁元宵佳節全家出動，到展出巨型紅心的中環皇后像廣場及快閃迷你紅心的尖沙嘴鐘樓「打卡」。有長者稱樂見政府舉辦展覽，為港人帶來歡樂氣氛，惟有內地遊客稱不了解活動詳情，盼政府日後可在各口岸多加宣傳。

超目標6倍 內地客倡口岸宣傳內容

昨午3時，皇后像廣場有約百人高舉手機與巨型紅心拍照。市民張先生專程與太太到場拍照，認為活動帶來歡樂，「加上今日（昨日）元宵，就更加開心啦」。對於活動來到最後一日，張說可惜，形容巨心很漂亮，「很震撼、很大」。他得悉政府投放780萬元舉辦活動時感愕然，「沒想到會這麼多」，認為不值得，「可能對藝術價錢（資助）比較多點」。

長者林女士稱是得知展覽來到最後一日，而特意相約朋友到場支持。她笑言見到政府資助780萬元「咁闊佬」推廣旅遊活動感開心，亦樂見有新景點給市民和遊客參觀及拍照。

深圳遊客王小姐稱，之前不知道中環有Chubby Hearts展覽，是經過看見有人拍照才發現。對於政府投放780萬元舉辦活動，她說驚訝，「我們以為只是臨時的一個活動」。被問到日後同類活動能否吸引內地遊客來港，她說藝術活動有吸引力，但若同樣是Chubby Hearts就沒有太大興趣，「因為失去新鮮感」。同行的黃小姐建議文體旅局可在各口岸增加宣傳，讓遊客知道活動內容，而不是單純拍照。

昨午5時，尖沙嘴約有40人圍觀迷你紅心。市民雷太一家三口在迷你紅心前拍照，希望趁元宵佳節來「打卡」，順便看花燈裝飾。對於政府投放780萬元舉辦活動，她稱既然政府付了錢，作為市民都要支持，但認為快閃的紅心若大一點會更好。

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