「光劍夜繽紛」同場 電腦節頻斷電 未影響民政處「光劍」活動 麥美娟：供電無關政府

電腦節前日已見問題 料今日全復電

據「18區日夜都繽紛」網頁，深水埗民政處及區議會主辦的「光劍攻殼」夜繽紛活動詳情提及聯合當區商舖以適當佈置及折扣優惠吸引市民及遊客到訪深水埗，振興當區夜經濟。綜合網上資料及現場廣告板所見，香港電腦業總會及深水埗民政處互相為各自活動的「支持機構」。

負責協助香港電腦業總會統籌活動的代表陳先生回應本報查詢稱，現時仍調查未能供電原因，預計今日現場所有攤位均會恢復供電。被問與「光劍攻殼」是否合作關係，陳形容兩活動同場，總會亦經民政處申請活動所需牌照，故總會一定有與民政處保持溝通的關係。

被問「玩．食．腦」是總會自發舉行還是受民政處邀請與其夜繽紛活動同步舉行，陳形容雙方都有提出希望搞旺深水埗，響應「政府日夜都繽紛」，故希望同步協力統籌區內活動。陳稱民政處及總會都有投入資源去辦「玩．食．腦」，民政處沒直接資助活動，但有協助總會與各政府部門協調，聯繫區內熱心人及義工支持及參與等。

有檔位「黑屏」示人 稱損銷情

現場所見，昨晚7時部分售賣電視的檔位均以「黑屏」示人。檔主陳女士說，供電問題令生意大受影響，「改用發電機，要拖電過來，而每一個舖都好多拖板，經常跳掣」。她說雖然現場有人員搶救電力，但仍陸續停電數次，「人流很旺，可惜出現這種情况」。

售賣筆記本電腦的檔主楊先生說，前日下午6時起電力供應已出問題，至昨午約4時才陸續恢復。問及麥美娟稱電力供應問題與當局無關，他說不太清楚電腦業總會與該局合作分工，但對說法失望，只盼電力能穩定下來，不影響往後數日生意。

對於麥美娟說同場政府的「光劍攻殼」夜繽紛活動供電正常，陳先生承認僅總會活動電力供應有問題，估計兩活動非用同一電源。問及是否錯判現場電力需求，他說總會已一直改善電力供應網絡，預計今日所有攤位可獲供電；至於會否向攤位賠償則會與商戶溝通。

VR光劍發光棉花糖9時已收檔

「光劍攻殼」啟動禮昨安排武術運動員介紹及示範光劍，引來圍觀。現場設有VR光劍遊戲、發光棉花糖、手作工作坊等攤位，吸引不少小朋友排隊試玩光劍及試食發光棉花糖。光劍攻殼是夜繽紛活動，但現場所見，昨晚約9時VR光劍遊戲、手作工作坊及發光棉花糖等攤位已結束。