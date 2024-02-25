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港聞

港聞二

工聯會擬兩會提案 推三證合一「中國香港身分證」

【明報專訊】全國兩會下月召開，工聯會擬提交21項建議及提案中，全國政協、工聯會理事長黃國建議推行「中國香港特區身分證」，將中國居民身分證、回鄉證及港澳居住證「三證合一」，與中國居民身分證的標準規格統一，以便港人在內地生活。他舉例，現時內地交通運輸、醫療民生服務等電子認證，仍有不少不接納回鄉證，帶來不便。

黃國又建議，改善內地與香港的跨境匯款機款，包括提高每年的結匯限額，由現時每人每年5萬美元，放寬至每人每3年15萬美元，以及放寬港澳居民個人人幣銀行結算帳戶接收同名匯款限額，由現時每人每天不超過8萬元，提高至不逾12萬元人民幣。

倡提高跨境匯款每日上限

特區政府及多個政黨都爭取放寬內地遊客來港措施，政務司長陳國基早前表示，正跟內地商討增加自由行城市及恢復深圳居民「一簽多行」，國家出入境管理局日前公布新增西安及青島納入赴港「自由行」城市，但未提及一簽多行的安排。

港區人代、工聯會會長吳秋北擬提出增加來港內地遊客的免稅額，由現時5000元增加至3萬元，以及恢復深圳「一簽多行」。吳秋北表示，「一簽多行」因旅客承載壓力和水貨問題，調整為「一周一行」，但他認為，隨香港交通及接待能力提升、政策和社會環境改善，問題已可緩解，建議恢復並建立評估體系，逐步推廣至大灣區更多城市。

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