稅務學會倡引入銷售稅 樓市勿一次過「撤辣」

劉昭華昨早在港台《星期六問責》指出，本港醫療和衛生等經常開支下調空間不大，而大型基建涉及民生福利亦不宜擱置，當局應聚焦開源。劉稱，本港易受外圍經濟波動影響，擴大稅基和引入新稅種是穩定公共收入的方法，過去10多年營商環境不斷改變，經合組織、歐盟和其他國家等近年均隨新經濟模式出現推行稅項改革，例如引入商品服務稅、增值稅和數字服務稅等新稅項，認為當局可借鑑外國稅務改革經驗。

出席同一節目的立法會選委界別議員洪雯就認為，本港現時經濟疲弱，沒加稅條件，舉例稱已見資本撤走、企業登記數目減少，認為增設稅項時需謹慎研究，考慮對投資者和企業的影響，避免打擊經濟復蘇。

稱逐步調整令市場「有更好管理」

對於樓市應否全面「撤辣」，劉昭華稱逐步調整令市場有更好管理；洪雯就指本港約53%人擁有物業，樓市穩定發展對大家最好，同意當局應逐步「撤辣」，因倘一次過全面撤辣，有可能湧現賣盤，影響樓市交投。