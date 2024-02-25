申禁《榮光》被拒 政府上訴 擬列明新聞工作學術研究不受禁令限制

律政司：任何人視《榮光》為國歌

即具違國安法意圖行為

律政司早前申請臨時禁制令，擬禁止以分裂國家、侮辱國歌及具煽動等意圖傳播《榮光》。代表律政司長的資深大律師余若海表示，任何人將《榮光》誤當成「國歌」，具違反《港區國安法》的犯罪意圖和犯罪行為。余點名稱，作曲人Thomas（化名）曾形容歌曲為抗爭的「軍歌」，旨在鼓動市民情緒，反映具煽動意圖；歌詞提及「要光復這香港」和「時代革命」，也是煽動字眼。

根據律政司初步草擬的版本，《榮光》禁令附上兩項附加條款（proviso），指合法的新聞工作和學術研究不受影響。首席法官潘兆初表示，律政司有充分披露的責任，應該劃下清晰界線。上訴庭法官彭寶琴關注，除了上述兩種合法活動，會否有其他範疇不受限制。余若海回應指，暫時只想到兩個例子，將向律政司索取指示。上訴庭副庭長朱芬齡提醒條款字眼應更清晰，避免市民混淆（見表）。

特首李家超曾發證明書指傳播《榮光》的行為涉及國安，余若海指法庭不能夠判斷國安風險問題，應交由行政機關研判；禁令有助促使網上平台將歌曲下架，避免廣泛流傳。執法範圍方面，潘官問及禁令會否涵蓋香港境外行為。余強調律政司無意在境外執法，將索取進一步指示。

以「法庭之友」身分參與聆訊的資深大律師陳樂信則指出，律政司在入稟狀列出32條《榮光》影片，部分以「香港國歌」為標題，發布者具煽動意圖並非唯一合理推論，他們可能對法律無知，或只是開玩笑。陳表示，律政司極其量可以指控32條影片有違法嫌疑，不應該要求法庭裁定所有影片均違法。

陳樂信亦質疑，律政司原審時表示發布《榮光》影片的人或被起訴，上訴階段改指全部影片有煽動性，屬於加入新證據和更改立場，猶如「搬龍門」。陳又指國安法條文清晰，如果加入附加條款，可能造成虛假安慰（false comfort），令人誤以為用學術名義傳播歌曲不會違法，難以執行禁令。

上訴庭最快7月頒判辭

上訴庭聽畢陳辭後，批准律政司於3月11日呈交新的禁令，其後「法庭之友」可作書面回應，上訴庭最快於7月頒下判辭。

本案經歷多番波折，律政司去年6月入稟申請禁令，遭原訟庭法官陳健強駁回。律政司不服上訴，上訴庭去年12月和昨日開庭審理上訴案。前支聯會副主席鄒幸彤欲加入上訴程序，被拒絕申請。

【案件編號：CACV274、CAMP303/23】