地盤工涉不明液潑女途人 至少13宗 前日潑少女臀部斷正 Ig專頁逾百受害人投訴

無味淺色微溫 警料非尿液

旺角警區情報組高級督察梁倩怡表示，旺角警區於1月20日至2月18日接獲9名16至32歲的女子報案稱在旺角西洋菜南街近旺角地鐵站一帶逛街時遭人從後向背臀淋潑液體，有報案人稱一小時內兩度被潑，但當發現時疑犯已不知所終。大部分事主形容液體無味、淺色、微暖，警方檢取事主衣物化驗。據悉警方初步認為液體與尿液並不相似。

旺角警區重案組高級督察余曉姸表示，警方調查後鎖定一名56歲姓李本地男子，並於前日下午在銅鑼灣將他拘捕。被捕人當時涉嫌將保溫壺內不明液體倒在手心，快步走往一名17歲少女後方，將液體撥向她臀部，探員見狀隨即拘捕男子，其後檢取疑犯身穿衣物及涉案保溫壺進一步調查。

Charlene本月初開設Instagram專頁「向私密部位潑灑不明液體關注組」，她於去年7月在灣仔遭不明人物向臀部淋潑溫熱透明液體，她當時沒發現其他人分享類似經歷，感到十分困惑，不知是有人不小心倒瀉水還是遭遇性暴力，甚至一度懷疑自己失禁。其後Charlene到警署報案，警方叫她回想有沒有得罪人，最後將案件列作雜項。

網設關注組 受害人：遇事感羞恥

Charlene說，她被潑液體後一段長時間感到羞恥及不開心，直到本月初於Instagram發現有不少女生表示有同類經歷。她開設專頁收集其他事主投稿，想製作一個黑點地圖，希望喚起大衆關注事件，留意可疑者，如果發現有人臀部濕了，不要取笑對方「瀨尿」，而是伸出援手。Charlene說3星期以來已經收到過百宗投稿，超出她預期，絕大部分事主都不知道被何人潑液，她雖不知警方昨拘捕的男子是否對她落手的人，但樂見警方有所行動。