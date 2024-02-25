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港聞

港聞二

記協憂竊密定義闊 難斷放風者合法否

【明報專訊】《基本法》23條諮詢周三（28日）結束，香港記者協會向保安局提交意見書，其中認為政府立法時應避免令新聞工作者因正常採訪、報道或評論而誤墮法網；另建議3個通用原則，即明文確立「公眾利益」為法定抗辯理由；定罪元素須包括罪行對國安構成實質損害及被告有危害國安意圖。

記協本月以問卷向會員及新聞從業員蒐集意見，截至上周五（23日）收到105人回覆，回覆會員均認為23條立法將對新聞自由造成負面影響。就「境外干預」罪，記協憂外國公營媒體有可能被列為「境外勢力」，又對「發布虛假或誤導信息」提升至間諜罪感憂慮，建議政府考慮涉案行為嚴重度與相應刑罰是否合比例。

「竊取國家機密」罪擬涵蓋經濟、社會發展及科學技術等七大範疇，記協形容非常廣闊且定義模糊，不排除因憂違例而減少相關報道，造成寒蟬效應；而傳媒不時收到政府內部人士就人事變動及行會決定等「放風」，記協認為記者難斷對方有否合法權限披露資料。

新聞聯會批混淆視聽

新聞工作者聯會發聲明，引述記協提到現行立法框架對新聞工作造成深遠影響、擔憂將窒礙言論和新聞自由，聯會認為言論嚴重歪曲事實，意圖混淆視聽、製造恐慌，無法代表本港新聞界意見。

律師會會長陳澤銘昨出席法律周開幕禮後稱，會方非常重視23條諮詢文件，而過去數周已成立專責委員會，用大量時間研究政府建議，將於日內提交書面意見書。身兼全國政協的報業評議會主席彭韻僖昨稱，不論23條諮詢文件及《港區國安法》條文均清晰保障新聞自由，她個人支持23條立法，認為是本港憲制責任。

（23條立法）

相關字詞﹕公眾利益 基本法23條 香港記者協會

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