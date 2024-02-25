記協憂竊密定義闊 難斷放風者合法否

記協本月以問卷向會員及新聞從業員蒐集意見，截至上周五（23日）收到105人回覆，回覆會員均認為23條立法將對新聞自由造成負面影響。就「境外干預」罪，記協憂外國公營媒體有可能被列為「境外勢力」，又對「發布虛假或誤導信息」提升至間諜罪感憂慮，建議政府考慮涉案行為嚴重度與相應刑罰是否合比例。

「竊取國家機密」罪擬涵蓋經濟、社會發展及科學技術等七大範疇，記協形容非常廣闊且定義模糊，不排除因憂違例而減少相關報道，造成寒蟬效應；而傳媒不時收到政府內部人士就人事變動及行會決定等「放風」，記協認為記者難斷對方有否合法權限披露資料。

新聞聯會批混淆視聽

新聞工作者聯會發聲明，引述記協提到現行立法框架對新聞工作造成深遠影響、擔憂將窒礙言論和新聞自由，聯會認為言論嚴重歪曲事實，意圖混淆視聽、製造恐慌，無法代表本港新聞界意見。

律師會會長陳澤銘昨出席法律周開幕禮後稱，會方非常重視23條諮詢文件，而過去數周已成立專責委員會，用大量時間研究政府建議，將於日內提交書面意見書。身兼全國政協的報業評議會主席彭韻僖昨稱，不論23條諮詢文件及《港區國安法》條文均清晰保障新聞自由，她個人支持23條立法，認為是本港憲制責任。

（23條立法）