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港聞

港聞二

不認同禁煽憎恨是回頭路 指黎案顯非武力

【明報專訊】《基本法》23條諮詢文件建議，煽動意圖涵蓋至引起「本港或中國不同地區居民間憎恨或敵意」及「對國家根本制度、國家機構或中央駐港機構憎恨或藐視」等，較2003年《國家安全條例草案》涵蓋叛國、顛覆或分裂國家罪更闊。前律政司長梁愛詩不認同做法是「走回頭路」，而是社會對國安理解加深。

梁愛詩提到，2019年有人反對《逃犯條例》修訂，反問若只為該條例，為何擱置和收回後仍繼續暴亂，當時明顯有人希望推翻政權。她認為，本港及全球多年經驗顯示「語言力量、傳媒力量，尤其是社交媒體力量對人影響很大」。她相信23條立法會遵守人權公約，特別是遊行和示威等權利。

翻查2003年的《國家安全條例草案》，「煽動叛亂」罪涵蓋煽惑他人觸犯叛國、顛覆或分裂國家相關罪行，或煽惑他人在本港或其他地方進行會嚴重危害國家穩定的公眾暴亂，涵不少涉暴力、武力的犯罪元素，局方亦建議廢除憎恨、藐視及敵意等犯罪意圖，並因應有關人士提出的關注，訂明並非煽惑行為，包括顯示中央或港府任何措施被誤導或犯錯等4類情况。

被問今次煽動意圖涵蓋「本港或中國不同地區居民間憎恨或敵意」等是否走回頭路，梁愛詩不認同，舉例黎智英與《蘋果日報》3公司涉串謀勾結外國勢力案及2019年「暴亂」，均反映非武力方式對國安影響亦很大。

（23條立法）

相關字詞﹕逃犯條例風波 黎智英案 國家安全 煽動意圖 基本法23條

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