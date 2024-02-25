梁愛詩：公衆利益抗辯或致誤墮法網 稱可較安心「有好有唔好」 23條反應小因國安法無損生活

公民抗命是理想 須負法律責任

梁愛詩認為，加入以重大公眾利益作抗辯理由，或引起誤解，舉例很多人稱2019年反修例事件為「公民抗命」，覺得政府做錯時市民可以違法事情抗拒及反對。但她認為「公民抗命」並非辯護理由，而是「理想」，無法依法更改事情，才以「公民抗命」方式表達，但不代表不用承擔法律責任。她相信，最終港府會否加入抗辯理由，待諮詢後再決定。她又提到，英國政府制定國安法時，考慮到國家安全形勢隨時會變，不能規定所有情况，擔心定義反而有限制，故拒絕國會把國安定義寫進條文的要求。

翻查資料，政府2003年因應社會關注而在條例草案提出修正案，加入公眾利益為抗辯理由，包括披露官員濫權或對公共秩序、公共安全及公眾健康構成嚴重威脅等。

披露非唯一方式 可直訴特首

內地《保守國家秘密法》提到秘密級別由國家保密部門決定。被問到本港需否設立機制決定國家機密，梁愛詩稱通常是政府官員有權管理資料，向官員索取資料時可向他們求證是否國家機密，「若他告訴你不是，便不是；若是機密，為何還要告訴我呢」。她又認為「披露不是唯一的方式」，建議可向上級披露、直接向特首表達或向申訴專員投訴。

諮詢一月 稱社會國安認識較深

當年立法諮詢為3個月，今次諮詢只有一個月，梁愛詩稱自《港區國安法》2020年生效後，社會對國安問題的認識較深入，加上國安法生效以來市民認為對生活及人權無甚影響，期望盡快處理立法工作。她強調「並非這個月後就不能改變」，認為在法案委員會階段仍可向立法會表達意見。

與2003年比較，今次社會對23條立法諮詢的反應較平靜，梁愛詩認為，當年社會對「一國兩制」信心不強，對國安的理解亦很狹窄，惟自美國911事件後，全球均「醒覺」到危害國安有很多方式，加上現時社會對2019年情况記憶猶新，而國安法又未有影響日常生活，相比23條社會更關注《2023年產品環保責任條例》。

明報記者

（23條立法）