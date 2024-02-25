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港大籌辦中西醫結合中心 兼具教研服務市民

【明報專訊】位於將軍澳的本港首間中醫院將於明年底投入服務。港大醫學院院長劉澤星昨表示，為配合本港醫療發展及基層醫療需要，醫學院將成立「中西醫結合中心」，兼具教學、科研及服務市民等元素，加強中西醫師生跨學科交流，冀讓病人得到全面診治，暫未有成立時間表。對於科大擬設立醫學院，他認為會帶來競爭，但良性競爭屬好事，惟現時招聘教學人手已有一定困難，倘多一間醫學院，要仔細考慮人手是否足夠。

劉澤星昨在商台節目《政經星期六》稱，本港有許多優秀中醫師，市民亦會看中醫，應中西醫「兩者取其最優」，讓市民對中醫有更多認識，故港大醫學院決定成立一所中心推動中西醫結合，側重培訓及研究。他說，待本港首間中醫院啟用後，將研究如何協助提供中西醫結合的醫療服務。

招聘人手方面，劉說港大近年積極向外招聘，同時游說本地教學人員留任；現時招聘成果主要是吸納了不少海外科研人才，亦招攬到一定數量的醫療人才，將繼續到海外招聘。港大醫學院新設立部門拓展對外關係，他期望新部門能提高港大醫學院在世界的知名度。

劉亦提及，港大深圳醫院一向與大灣區的醫院有緊密科研合作，大灣區人口多，可推動對不同病症及療法的研究及教學，未來港大醫學院及港大深圳醫院皆會加強與大灣區的科研合作。他說，本港所做的許多藥物測試在歐美等西方國家認可度高，冀利用優勢，協助內地更多新研發藥物「走出去」。

劉澤星：新冠活躍度升60% 與流感皆未見頂

另外，劉表示過去兩周新冠感染個案上升，新冠及流感感染暫未見頂，新冠病毒活躍度較上一周升約60%，加上天氣忽冷忽熱和潮濕，病毒傳播機率大，提醒市民及時接種疫苗，到人多地方應戴口罩等。他說過去兩三年甲型流感確診人數減少，整體免疫力降低，感染後病徵和併發症會相對嚴重，而本港周邊地區甲流個案持續增多，籲市民做好防護。

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