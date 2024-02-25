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老化失修石屎剝落 住戶懶理期待新居

【明報專訊】位於南區瀑布灣畔、有「平民豪宅」之稱的華富邨將拆卸重建。華富邨首批大廈於1967年建成，至今57年，屋邨設施和單位開始老化失修。居於華昌樓30多年的馮先生說，現時家中天花、廁所頻頻有石屎剝落，早年嘗試重鋪石屎，但不久又再掉落，在得悉重建後便決定不再理會，很期待遷入新居。

70多歲的馮先生退休後，很多時留在邨內與街坊閒聊打發時間，有時亦喜歡擔摺櫈坐在地下通風口，享受日落美景和海風。他說華富邨背山面海，空氣流通又不會潮濕，且住了幾十年，街坊之間有些感情，對於重建仍有點不捨。

居民不捨落空間 嘆區會換屆後乏資訊

同樣面對家中天花和牆身石屎剝落的何女士說，她與丈夫女兒住在華生樓12年，曾找房署人員重新髹漆，後來剝落有所改善，慶幸還未見到鋼筋。她說大廈升降機經常維修，廁所水亦經常因爆喉而停水，幾乎兩三周至一個月便停一次。雖然她支持重建，但料重建後大廈會比現時更高、更密集，不捨得現時邨內闊落的空間。她說上屆區議員離任後便無人幫居民跟進和提供重建相關資訊，故對於何時搬遷等細節都不太清楚。

華富邨內有不少開業逾半世紀的老店舖，華富中西藥行便是其中之一，惟因老闆去世後無人繼承，將於本月底結業。伙計阿嬸在藥材舖工作30多年，平日除為街坊執藥，也會提供煎藥服務，她說疫情期間見很多老街坊確診甚至去世，感嘆不捨。有街坊前來買藥材時得知結業消息，紛嘆不捨，說要在區內找其他藥材舖並不容易。

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