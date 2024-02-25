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華富邨遷置下月敲定 首批2026搬 棄重鐵華富站存變數 政府消息：以不影響重建為目標

【明報專訊】本報從兩個消息渠道得悉，房委會將於下月中旬敲定港島南區華富邨分階段遷置方案，首批居民最快2026年遷往同區新公營房屋；惟政府於南港島線西段棄用重鐵，原於重建第一期擬設華富站或現變數，有關部門正商討。政府消息強調，任何新運輸系統以不影響重建計劃，包括新公屋入伙時間及單位數目為考慮，未來或以中型鐵路發展配合重建。政府回應會適時公布重建詳情，並爭取今年敲定替代運輸系統的合適技術方案。有立法會議員希望盡快展開規劃，令鐵路動工時間配合華富邨重建。

明報記者 黃偉超 李淑瑤

分三階段重建 政府：適時公布詳情

房屋署長羅淑佩上月底於部門年結記者會透露，今年第一季會公布華富邨重建計劃，重申分三階段重建。據了解，房委會資助房屋小組及商業樓宇小組最快3月中旬舉行聯席會議，審議清拆華富邨建議遷置及相關安排，據悉或包括公布分階段清拆日期、給予清拆項目受影響租戶通知期、合資格商戶和街市檔戶可獲發津貼等。

消息稱，南港島線西段途經華富邨並設車站，但房署早前規劃重建時主要配合重鐵，現時新系統走線及車站位置未定，故需盡快協調以免影響重建。另一消息指出，運輸及物流局和房屋局會保持緊密溝通，任何替代重鐵方案都會避免影響重建計劃。

運局目標今年定替代重鐵技術方案

房屋署昨回應查詢稱，正敲定華富邨有序分期清拆、原區安置及重置配套設施等安排，會適時公布詳情。運物局回覆稱，政府一直積極推進南港島線西段規劃工作，惟因沿線地勢起伏，受重型鐵路爬升能力所限，部分路段須深入地底，其運輸及成本效益皆不理想。當局正研究有否合適替代運輸系統能滿足該走線運輸需求，同時提高項目技術可行性及整體成本效益，包括地區公共運輸需要及系統載客量、建造系統所需佔用空間、系統可持續性、建造及營運成本效益，以及對鄰近持份者及環境影響等。局方重申，政府目標是今年內敲定合適技術方案。

鄭泳舜盼鐵路盡快規劃 動工時間配合重建

根據政府3年前公布的建議重建方案，華富邨各幢大廈分三期拆卸（見圖），第一期重建受影響租戶最快2026年遷往華景街、華富邨以北和華樂徑的公營房屋；第三期即華翠樓和華景樓租戶，則搬往華富邨原址重建的公營房屋，入伙日期預計在5個接收屋邨全部樓宇落成入伙後10年，預計至2041年才完成整項重建計劃。

立法會房屋事務委員會副主席鄭泳舜稱，華富邨重建需分期進行，搬遷租戶安排需考慮對居民影響。他說南港島線西段設華富站，希望當局盡快展開規劃，令動工時間可配合屋邨重建。

房委會資助房屋小組委員、立法會議員梁文廣稱，未知下月中旬房委會小組聯席會議是否討論重建華富邨遷置安排，但希望政府能及早公布詳情，讓居民有準備。他認為任何調整包括鐵路方案等都不能影響重建進度，因華富邨由宣布重建至今已10年，完成整個搬遷工程更長達27年，不希望延誤。

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