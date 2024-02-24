【Emily】3月盛事Dior時裝騷延期

【明報專訊】政府今年1月公布上半年一系列盛事，前日又公布「藝術三月」活動，當中活動名單都有3月23日舉行嘅Dior男裝秋季時裝騷（Dior Fall 2024 Men's Show），但一直未見詳情。不過噚日有報道話呢個時裝展將會延期舉行。Dior未有正式公布，Emily向有關方面了解過，證實消息屬實，據知係Dior總部嘅決定，至於延期嘅原因或延到幾時就未知。文體旅局回覆話收到主辦單位通知活動將會延期，又話大型活動延期舉行時有發生，政府繼續歡迎大型活動喺香港舉行。
文體旅局：大型活動延期時有發生
今次嘅Dior時裝展一直未公布舉行地點，早兩日仲有傳會選址西九文化區嘅M+博物館。其實Dior喺2014年曾經喺香港舉行春夏季高級訂製系列時裝騷，當時就選址西九龍直升機停機坪。另一國際品牌LV上年11月就喺尖沙嘴星光大道，以維港為背景舉行過初秋男裝騷。
據之前報道，文化藝術盛事委員會主席鄭志剛有幫呢個騷穿針引線，佢之前仲喺Ig上載同Dior男裝藝術總監Kim Jones及法國球星兼Dior全球大使麥巴比嘅合照。今年1月喺政府公布一系列盛事嘅記者會，有傳媒問麥巴比會唔會來港參與，鄭話要交由時裝品牌公布。據知呢個時裝騷唔涉及盛事基金資助，但文體旅局、相關部門、文藝盛事委員會全力支援舉辦細節。