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港聞

港聞二

墮「公安」電騙轉帳1328萬 事主入稟追討戶口持有人

【明報專訊】一名男子聲稱收到上海公安部「洪隊長」來電，對方指控男子洗黑錢300萬元人民幣（折合約331萬港元），要求男子轉帳資金協助調查。男子在一個月內向對方轉帳1328萬港元，始發現陷入騙局。男子前日（22日）入稟高等法院，向涉事帳戶持有人追討款項。

原告為李南基，被告為陳恩強（均為音譯）。根據入稟狀，原告居於香港，和被告互不相識。原告於2023年3月收到操普通話的「洪隊長」來電，「洪隊長」自稱是隸屬上海公安部的公安，指控原告捲入詐騙案，要求原告提供自己和家人的姓名、身分證號碼、地址等資料。

被指洗錢300萬 需轉帳助查

原告遵從要求後，「洪隊長」稱已確認原告干犯嚴重洗黑錢罪，涉款300萬元人民幣，要求原告配合調查，稍後向原告發送上海公安部的「官方文件」。

根據入稟狀，原告對洗黑錢的指控感混亂和擔心，因此配合「洪隊長」要求，在一個月內分9次轉帳至一個銀行帳戶，總金額為1328萬港元。同年4月，一名女子向原告派發3頁文件，內容包括原告的個人資料，並顯示密封標記，原告遂信納「洪隊長」的說法。

原告事後收到「洪隊長」來電，獲告知控罪性質嚴重，上海公安部將深入調查。及後原告再沒有收到電話，和家人商量後知悉「洪隊長」假冒公安人員，並報警。根據警方提供的資料，原告存入款項的帳戶由被告持有。原告指兩人互不認識，亦沒有生意來往，無理由轉帳予被告；被告收取款項和原告受騙有關，須歸還涉款共1328萬港元。

【案件編號：HCA 313/24】

相關字詞﹕民事索償 高等法院 電騙

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