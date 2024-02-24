港大奥比斯公屋抽驗眼疾 8%患青光九成不察覺

眼壓多正常 難單靠測眼

推AI技術 診斷更精準

年過七旬的謝先生戴着眼鏡，雙目澄明有神，記者離他約兩個身位，看到他雙手放在腿上從容地坐着，然而他卻只見記者肩膀以上位置。他多年前發現自己外出時經常撞到人和物件，2011年經眼科檢查始知患上屬晚期的青光眼，現只能看到視野中央的影像，慨嘆眼疾影響距離感，無法看清不規則的石級，早已放棄行山嗜好。

外出常碰撞 驗眼始知晚期

謝又憶述約七八年前，過馬路時撞到安全島的邊緣，跌傷嘴唇需到醫院鏠針。愛好觀鳥和攝影的謝先生，如今仍攜相機周圍走，但到訪陌生地方時會叫上太太，笑說觀鳥時「睇唔到（體型較小雀鳥）嗰陣，有時佢幫我搵埋」。

港大醫學院眼科學系主任及臨牀教授梁啟信表示，青光眼患者視力非「黑色一撻撻」看不見，而是部分影像消失，但由於大腦分析影像時會按周遭環境自動調節，患者普遍難察覺。梁指青光眼初期病徵大多為夜間視力不良，倘發現日間視力亦減退時，病情可能已惡化。

視神經退化與年紀有關，梁啟信呼籲市民50歲後定期做眼科檢查，而隨ROTA診斷技術推出，冀應用於社區康健中心等基層醫療系統，及早和更準確地診斷青光眼和其他眼疾，減輕公營眼科服務壓力和輪候時間。

奥比斯與港大醫學院眼科學系去年6月至今年1月，從觀塘、南區和大埔隨機抽出1159名50歲或以上公屋住戶做眼科檢查，發現約93人患青光眼，推算青光眼在本港病發率達8%；13.5%因白內障、老年黃斑病變及其他可致盲眼疾被轉介至眼科門診。