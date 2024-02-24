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港聞

港聞二

禍起非致命疾病 膽石翁裁死於不幸 官不認同醫管局稱「死於自然」 家屬感公正合理

【明報專訊】74歲退休漢2020年因膽石前往瑪麗醫院就醫，接受內視鏡逆行胰膽管造影術（又稱膽管鏡檢查）後腸道穿孔，經多次手術後不治。死因庭昨日裁定事主死於不幸，裁判官指出，事主接受膽管鏡檢查後出現併發症，死於支氣管肺炎及急性心內膜下心肌梗塞，並向醫管局及瑪麗醫院提出建議。事主家屬在庭外表示，死因庭裁決公正合理（見另稿）。

事主林國昭死於2020年11月17日，醫管局被列有利害關係方。死因裁判官林希維裁決稱，事主死於支氣管肺炎及急性心內膜下心肌梗塞，前因是十二指腸穿孔導致腹膜炎。雖然醫管局提出事主死於自然，指他因為心臟問題而長期留醫，引發肺炎，但林官不認同有關看法，反指如果病人患上非致命疾病，並因治療該疾病而死亡，即屬死於不幸，其治療不單是手術，也包括術後護理。事主雖有複雜的心臟問題，但他由患肺炎至死亡期間是處於手術康復期，故肺炎是接受膽管鏡檢查的後續事件，因此裁定事主死於不幸。

官倡留意有否氣腹 判斷穿孔

林官提出建議，醫生施行膽管鏡檢查時，須注意病人有否氣腹及腹膜後腔氣體，如有懷疑，須在可行情况下盡早安排病人接受電腦掃描以確定腸道有否穿孔。根據專家證人、東區醫院外科主管賴俊雄的證供，如腸道在膽管鏡檢查時被𠝹穿，氣體會湧向腹膜後腔。

瑪麗：會向病人詳述手術風險

瑪麗醫院表示尊重裁決，並會詳細研究判辭及死因裁判官提出的建議，跟進可行的改善措施。院方發言人又稱，非常關注本案，在安排病人接受內視鏡逆行胰膽管造影術前，醫護人員會向病人詳細解釋有關程序、風險及可能引發的併發症，術後亦持續監察及評估病人情况及跟進。對於病人離世，院方表示深感難過，並向家屬致以最深切慰問及提供所需的協助。

綜合庭上證供，事主2020年7月前往瑪麗醫院求醫，由前特首曾蔭權長子、時任外科顧問醫生曾慶衍判斷需膽管鏡檢查。8月外科醫生羅博頤為事主做膽管鏡檢查，𠝹開膽管拖出膽石不成功。專家證人推測醫生可能𠝹闊膽管時「𠝹過龍」，導致穿孔。

院方發現穿孔後，在首次手術修補穿孔及移除膽石。事主傷口受感染，院方為事主切除胰臟頭，及後因心臟問題需「通波仔」及服用薄血丸，但藥物不利傷口癒合。由於傷口有滲漏，院方為事主切除整個胰臟。有證供指事主住院時說沒有心臟問題，院方在第二次手術前為事主做核子掃描，得到假陰性結果，即事主其實有心血管栓塞，但掃描未能顯示。

【案件編號：CCDI-1075/20】

明報記者

（死因研訊）

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