涉狎護士 私醫得直重審

陳官批准被告關國安（60歲）以原有條件保釋，包括不准離港。上訴方庭上稱稍後或會申請訟費，陳官聞言表示，上訴理據包括原審大律師嚴重失職，「相關證供我睇到發嬲，如果你想我嘅憤怒喺訟費判辭表達出嚟，你可以寫」。

陳官在判辭指出，上訴方爭議原審時的辯方大律師嚴重失職，令上訴人得不到公平的審訊。陳官接納原審大律師的供辭，提到他在開審前已向上訴人分析作供與否的利弊，而上訴人傾向不作供，加上上訴方無法證明若他不作供，便必然被判罪成，故大律師沒有嚴重失職；至於上訴方質疑事主X的供辭不可信，陳官認為原審暫委裁判官鄭潤聰的證供分析「仔細和客觀」，不接納此上訴理據。

上訴方：事後仍拖手用餐或致誤會

陳官唯一接納的理據是裁判官忽略了上訴人是否真誠相信X同意他作出猥褻行為。上訴方爭議X在發生首次非禮行為後，仍拖着上訴人的手到餐廳用餐，沒有表示不悅或離開，「在一些關鍵的問題如『你係咪想做我girlfriend（女朋友）？』不置可否，更可能加深上訴人的誤會」。陳官接納案中有足夠證據使裁判官需要考慮，上訴人會否誤以為獲得X的同意，故判上訴得直，案件須發還另一裁判官重審。

【案件編號：HCMA 382/21】