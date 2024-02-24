氫能城巴20號線明起載客 每日6至8班 試行至少一月再行其他線

較柴油巴靜 坐車尾未覺熱力

城巴昨安排傳媒試坐氫巴行走20號線，由長沙灣開往啟德。氫巴以氫能電池推動摩打，記者試坐時發現氫巴行走時較安靜，未如柴油巴士般每次起動及制停均有引擎聲，起步及停車均較柴油巴士順暢，坐車尾乘客亦不再感受到引擎熱力。氫巴可載119人，為全港載客量最多新能源巴士，下層設24個座位及40個企位，上層設55個座位。

氫巴司機位儀表板提供實時氫氣量數據，據記者觀察，昨試行僅停站一次、載客約十多人情况下，氫巴由長沙灣開往啟德全程約40分鐘，氫氣量由顯示60%跌至54%，即全程耗氫量為6個百分點。如以來回一轉20號線需雙倍氫量計算，即充滿100%氫後，最多可行走8次來回共16班車。不過，昨試行時氫巴未如常每站停靠，翻查資料，20號線來回有25至28個站，實際行車表現仍待觀察。

行車顯示氫量微升 城巴稱正常

記者亦觀察到，昨在巴士行走期間氫氣量數據曾突然「回升」，由56%升至58%。城巴解釋，系統透過監察儲氫瓶內的壓力判斷尚餘多少氫氣，過程受溫度變化影響，故每次讀取數據或不同，每次以2個百分點為單位更新，形容數據只要不是「大跳」，相關「微調」乃正常現象。

城巴：加氫一次夠行一日

至於會否影響車長誤判巴士續航力，致中途「無氫」須停車，城巴回應時未透露是次測試樣辦車續航力為多少，僅稱加氫一次夠試行一日；而將來採用量產型巴士加氫一次夠行400公里，與柴油巴士一樣，編定班次會預先計算氫量足以應付多少路程，如有需要適時安排加氫。

城巴營運及工程總監馮家輝說，20號線全程為平路，客量及停站較多，適合測試，冀透過測試了解氫巴在不同客量、交通及天氣下的續航力。有27年駕駛巴士經驗、61歲何車長為首批雙層氫巴車長，被問駕駛氫巴與其他巴士分別，他指駕駛新能源巴士較柴油巴更舒服，因油門更順暢，但亦因反應較快，故踩油時需「溫柔啲」。