明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

破壞活動罪 黎楝國料刑罰甚於國安法 稱與「恐怖活動」罪重疊難免

【明報專訊】《基本法》23條建議新增「危害國家安全的破壞活動」罪，禁止意圖或罔顧是否會危害國安下，損壞或削弱公共基礎設施。翻查2020年實施的《港區國安法》「恐怖活動」罪，當中有禁止破壞交通設施、公共服務控制系統等行為；保安局前局長黎棟國稱，「破壞活動」聚焦於犯罪行為是否透過破壞公共基礎設施從而危害國安，「恐怖活動」涵蓋範圍則較闊，以應對企圖實現政治主張、嚴重危害社會的恐怖活動。他認為罪行性質有重疊屬「無可避免」，現實經常發生，舉例以刀傷人事件，涉事人或觸犯「普通襲擊」、「襲擊致造成身體傷害」，甚至「意圖謀殺」罪，最終視乎事實及舉證判斷哪個罪行更適切。

諮詢文件表示，破壞或削弱公共基礎設施行為會對國安構成高度風險，如關鍵通訊設施受破壞，會削弱國家及本港應對內亂或武裝衝突的能力；倘關鍵電子系統如中央結算及交收系統遭網絡攻擊或黑客入侵，會癱瘓或嚴重窒礙本港正常運作，或導致國家秘密被非法獲取。文件亦列明，「削弱」公共基礎設施的4項行為，包括令設施容易遭濫用或損壞、無法發揮其完整或部分應有功能等。

被問到《刑事罪行條例》中「摧毁或損壞財產」及「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，與「破壞活動」罪分別，黎棟國認為前兩者應對「一般性」破壞行為，定罪可判監5年；後者則應對針對性的破壞行為，即破壞公共基礎設施以達至危害國家安全。諮詢文件未有提及罰則，但引述英國和澳洲的法例稱，相關罪行可判監20年至終身不等，釐定罰則可參考。黎預計「破壞活動」罪刑罰較《刑事罪行條例》及《港區國安法》高。

英相類罪行可囚終身

須涉外國勢力

翻查英國《2023年國家安全法》規定，觸犯「破壞活動」罪可判終身監禁。法例列明，檢控必須獲檢察總長同意，並符合「外國勢力」元素，即被告為外國勢力工作或作為其代表行事，不論受指示或資助，最終導致英國安全或利益受損。

澳洲《2018年國家安全修正案法》中的「破壞活動」罪，則禁止意圖或罔顧會否危害國安而導致公共基礎設施受損的行為，若不涉外國勢力，最高判監20年，而罪案時若被告是作為公職人員、設施營運商或其代表，於履行職責期間及合法權限範圍內，作出真誠（good faith）及合理的涉案行為，可作抗辯理由。

澳洲例列可抗辯理由

黎：毋須仿效列明

本港前年發生電纜橋起火導致元朗、天水圍及屯門一帶大停電，被問到日後發生同類事故，營辦商有否違法風險，黎棟國認為，由於涉事營運商並無危害國安意圖，料不屬違法；至於需否仿效澳洲列明抗辯理由，他認為毋須列明清單，部門會逐一考慮犯罪元素，倘涉事人無意危害國安便毋須執法。

明報記者 施晉宇 鄭律銘

（透視23條系列·破壞活動）

相關字詞﹕透視23條系列 23條立法

上 / 下一篇新聞

疑慮未消 科技城新大綱圖刊憲諮詢 城規委員憂生態補償「自圓其說」 官員：修訂12C可後議
疑慮未消 科技城新大綱圖刊憲諮詢 城規委員憂生態補償「自圓其說」 官員：修訂12C可後議
環評鳥種標錯相 環署：無損結論毋須重做
環評鳥種標錯相 環署：無損結論毋須重做
車藏值千萬元黃金走私 澳門司機大橋被捕
車藏值千萬元黃金走私 澳門司機大橋被捕
夏寶龍晤商界 強調港優勢籲鞏信心 地產商飲食業反映困難 夏稱中央全力支持發展
夏寶龍晤商界 強調港優勢籲鞏信心 地產商飲食業反映困難 夏稱中央全力支持發展
捐8億推8招支援情緒健康 馬會料惠逾15萬人
捐8億推8招支援情緒健康 馬會料惠逾15萬人
3宗同性伴侶平權案 房委申終極上訴下周一判決
3宗同性伴侶平權案 房委申終極上訴下周一判決
通過AI評估能力 港大冀助學生就業
通過AI評估能力 港大冀助學生就業
流水集會 終院拒律政司上訴 黎智英7人維持組織集結罪脫 准就參與集結罪上訴
流水集會 終院拒律政司上訴 黎智英7人維持組織集結罪脫 准就參與集結罪上訴
話你知：控恐怖活動罪 唐英傑「未致重傷」判刑8年半
話你知：控恐怖活動罪 唐英傑「未致重傷」判刑8年半
倡內會設23條小組 廖長江建議零反對下通過
倡內會設23條小組 廖長江建議零反對下通過
報評會上年度收77投訴 按年增近倍
報評會上年度收77投訴 按年增近倍
氫能城巴20號線明起載客 每日6至8班 試行至少一月再行其他線
氫能城巴20號線明起載客 每日6至8班 試行至少一月再行其他線
醫生涉摸病人胸 北大嶼醫院報警
醫生涉摸病人胸 北大嶼醫院報警
涉狎護士 私醫得直重審
涉狎護士 私醫得直重審
教練女生不雅照流出 列「未經同意發私密影像」
教練女生不雅照流出 列「未經同意發私密影像」
七旬婦會所泳池溺斃
七旬婦會所泳池溺斃
香港珠海學院 擬拓北都校區
香港珠海學院 擬拓北都校區
將藍隧道私家車自焚
將藍隧道私家車自焚
禍起非致命疾病 膽石翁裁死於不幸 官不認同醫管局稱「死於自然」 家屬感公正合理
禍起非致命疾病 膽石翁裁死於不幸 官不認同醫管局稱「死於自然」 家屬感公正合理
官表同感「攞粒膽石冇諗過咁大件事」 家屬冀醫院澄清膽管鏡風險
官表同感「攞粒膽石冇諗過咁大件事」 家屬冀醫院澄清膽管鏡風險
港大奥比斯公屋抽驗眼疾 8%患青光九成不察覺
港大奥比斯公屋抽驗眼疾 8%患青光九成不察覺
新星旅遊結業 客指有付錢無訂房
新星旅遊結業 客指有付錢無訂房
墮「公安」電騙轉帳1328萬 事主入稟追討戶口持有人
墮「公安」電騙轉帳1328萬 事主入稟追討戶口持有人
疑偷友人座駕 19歲男揸大膽車被捕
疑偷友人座駕 19歲男揸大膽車被捕
九市速遞：黃埔吸顛覆性科企 項目補貼額最多500萬
九市速遞：黃埔吸顛覆性科企 項目補貼額最多500萬
九市速遞：經珠港飛中轉站啟用
九市速遞：經珠港飛中轉站啟用
九市速遞：新春寄養服務 帶旺深寵物經濟
九市速遞：新春寄養服務 帶旺深寵物經濟
九市速遞：「藥械通」服務下月起醫院自行定價
九市速遞：「藥械通」服務下月起醫院自行定價
九市速遞：港珠澳聯合演習 模擬跨境食物中毒
九市速遞：港珠澳聯合演習 模擬跨境食物中毒
九市速遞：大亞灣核電站啟30年 供電佔港用量1/4
九市速遞：大亞灣核電站啟30年 供電佔港用量1/4
灣區手記：塞翁失馬 ／文：尚東美
灣區手記：塞翁失馬 ／文：尚東美
【Emily】3月盛事Dior時裝騷延期
【Emily】3月盛事Dior時裝騷延期
【Emily】兩航空推機票套餐 來回台北最平660
【Emily】兩航空推機票套餐 來回台北最平660
【Emily】立會新春午宴致辭 梁君彥：23係港lucky number
【Emily】立會新春午宴致辭 梁君彥：23係港lucky number
【Emily】港府在穗設自助機 可辦50港服務
【Emily】港府在穗設自助機 可辦50港服務