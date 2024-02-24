破壞活動罪 黎棟國料刑罰甚於國安法 稱與「恐怖活動」罪重疊難免

諮詢文件表示，破壞或削弱公共基礎設施行為會對國安構成高度風險，如關鍵通訊設施受破壞，會削弱國家及本港應對內亂或武裝衝突的能力；倘關鍵電子系統如中央結算及交收系統遭網絡攻擊或黑客入侵，會癱瘓或嚴重窒礙本港正常運作，或導致國家秘密被非法獲取。文件亦列明，「削弱」公共基礎設施的4項行為，包括令設施容易遭濫用或損壞、無法發揮其完整或部分應有功能等。

被問到《刑事罪行條例》中「摧毁或損壞財產」及「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，與「破壞活動」罪分別，黎棟國認為前兩者應對「一般性」破壞行為，定罪可判監5年；後者則應對針對性的破壞行為，即破壞公共基礎設施以達至危害國家安全。諮詢文件未有提及罰則，但引述英國和澳洲的法例稱，相關罪行可判監20年至終身不等，釐定罰則可參考。黎預計「破壞活動」罪刑罰較《刑事罪行條例》及《港區國安法》高。

英相類罪行可囚終身

須涉外國勢力

翻查英國《2023年國家安全法》規定，觸犯「破壞活動」罪可判終身監禁。法例列明，檢控必須獲檢察總長同意，並符合「外國勢力」元素，即被告為外國勢力工作或作為其代表行事，不論受指示或資助，最終導致英國安全或利益受損。

澳洲《2018年國家安全修正案法》中的「破壞活動」罪，則禁止意圖或罔顧會否危害國安而導致公共基礎設施受損的行為，若不涉外國勢力，最高判監20年，而罪案時若被告是作為公職人員、設施營運商或其代表，於履行職責期間及合法權限範圍內，作出真誠（good faith）及合理的涉案行為，可作抗辯理由。

澳洲例列可抗辯理由

黎：毋須仿效列明

本港前年發生電纜橋起火導致元朗、天水圍及屯門一帶大停電，被問到日後發生同類事故，營辦商有否違法風險，黎棟國認為，由於涉事營運商並無危害國安意圖，料不屬違法；至於需否仿效澳洲列明抗辯理由，他認為毋須列明清單，部門會逐一考慮犯罪元素，倘涉事人無意危害國安便毋須執法。

明報記者 施晉宇 鄭律銘

（透視23條系列·破壞活動）