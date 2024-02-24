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港聞二

流水集會 終院拒律政司上訴 黎智英7人維持組織集結罪脫 准就參與集結罪上訴

【明報專訊】2019年維園8．18「流水式集會」案，黎智英及李柱銘等7名民主派人士組織及參與未經批准集結兩罪成立，被判緩刑或即時入獄。他們早前就「組織未經批准集結」罪上訴得直，定罪撤銷，「參與未經批准集結」罪則維持原判，被告和律政司均申請上訴許可至終院。終院昨日開庭聽取陳辭，即時駁回律政司終極上訴許可申請，並批准被告就表達自由受限的相稱性提出上訴。

案件由常任法官李義、霍兆剛及林文瀚處理。被告黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁及李柱銘，早前被定罪判處緩刑或監禁8至18個月。上訴庭早前撤銷他們「組織集結」罪，就原審判囚的4人減刑為5至12個月，其後亦駁回律政司就「組織集結」罪脫的上訴申請，但批准被告就「參與集結」罪的上訴許可。律政司再向終院申請上訴許可。

官：就算帶頭亦未必屬組織

代表律政司的大律師林芷瑩昨日陳辭稱，上訴庭對「組織集結」詮釋狹隘，撤銷定罪理據含糊，即使遊行是臨時發生，被告帶領指示方向管制人群，黎智英做手勢、李卓人用咪高峰，為時一個半小時，屬於《公安條例》的組織者。不過林官關注，被告就算擔任帶頭角色亦未必屬組織集結，條例所指組織者是要肩負責任，與林芷瑩說法有別。最後3名法官拒讓律政司上訴。

余若薇：活動非遊行

非「詭計」繞禁令

被告方部分上訴議題先前獲批證明書，包括該罪拘捕檢控是否不合比例干預表達和集會自由，涉及重大而廣泛重要性的法律觀點。代表黎智英的資深大律師余若薇昨再就其他議題陳辭，反駁上訴庭指流水式集會是繞過禁令的「詭計」，她強調活動並非遊行、有雙重目的，為免如蘭桂坊人踩人的慘劇重演，有立法會議員帶領疏散群眾，確保安全。余又提到，時任民陣副召集人陳皓桓當時曾說若不能在銅鑼灣、灣仔或金鐘離開，可以前往中環，並沒叫人直接走到中環。

代表吳靄儀的資深大律師何沛謙質疑，相關集結罪涉及向警方申請不反對通知書等規定，可判處監禁5年過於嚴苛，在制度層面並不相稱，會構成寒蟬效應。代表梁國雄的資深大狀潘熙，以及代表何俊仁和李柱銘的資深大狀彭耀鴻，亦同樣挑戰相稱性和合憲性。律政司一方回應指有關規例經過立法會討論，和平集結可演變成暴力事件，最高刑罰適用於最嚴重的情况。終院聽畢陳辭後，決定將書面理據及裁決押後頒布。

【案件編號：FAMC 2429/23】

（反修例風暴）

明報記者

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